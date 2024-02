Non piove ma il rio Bellu torna in piena 

Dieci giorni fa, a Pabillonis, il riu Bellu, nel tratto che attraversa la strada provinciale per Guspini, era ridotto a un rigagnolo: la scarsità di portata, anomala in pieno inverno, aveva sollevato non poche domande in paese. Nel giro di pochi giorni, però, il flusso idrico del fiume, frequentato da amanti della natura e pescatori sportivi (presenti anguille, trote e alcuni alloctoni pesci rossi), è nuovamente aumentato, probabilmente a causa di cambiamenti negli apporti idrici, data l’assenza di ingenti piogge recenti.

«In passato – ricorda il sindaco, Riccardo Sanna – si sono verificate situazioni simili, con cambiamenti repentini nel flusso delle acque. Nulla di sorprendente nel fatto che ora siano mutate le condizioni a monte, nel Monte Linas o nei suoi affluenti, e che il fiume abbia ripreso vigore: è possibile che il fiume si ingrossi anche senza pioggia in paese».

Percorrendo il sentiero verso il fiume si osserva che sul lato destro c’è una buona quantità d'acqua mentre sul lato sinistro del ponte ce n'è poca e si formano delle pozze. Nonostante l’aumento dell'acqua in questi giorni, siamo lontani dalle portate degli anni precedenti, quando nello stesso punto l’acqua arrivava pericolosamente a lambire il ponte della strada provinciale.

