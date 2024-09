Non piove, carciofeti a rischio 

L’assenza di acqua può essere la goccia che fa traboccare il vaso della disperazione per gli agricoltori di Villasor? Sono in tanti a chiederselo in vista dell’autunno: il comparto agricolo sorrese è sempre stato centrale nell’economia paesana, specie per i carciofi.

L’incontro

L’argomento è stato affrontato durante un incontro promosso dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, al castello Siviller. «La situazione è delicata e abbiamo voluto incontrare i consorziati di persona», racconta il presidente Efisio Perra, «la siccità purtroppo non dipende da noi, ma che come consorzio continuiamo a impegnarci a trovare nuove soluzioni per far fronte alle criticità: penso all’utilizzo dell’acqua nell’invaso di Uta».

Intanto però la situazione è emergenziale e per risparmiare viene fornito il 30 per cento in meno di acqua rispetto al normale, come già annunciato a maggio. «Ne abbiamo approfittato», prosegue Perra, «anche per ricordare di ridurre al minimo gli sprechi e di stare attenti a non sforare nell’utilizzo dell’acqua: se si raggiunge il massimale consentito, purtroppo non ne arriva altra». Nota positiva a margine è che quest’anno ci sono stati meno sprechi e l’acqua risulta più pulita: «Enas non ha usato il solito canale», spiega.

La cooperativa

Raffaele Corda, presidente delle cooperativa Villasor, aggiunge: «Sappiamo di acqua non ce n’è, c’è poco da aggiungere. Dobbiamo sperare nelle piogge, senza quelle si rischia di arrivare a secco all’inverno». E questo può essere un problema anche per le gelate. «Si usa l’acqua per combattere le gelate», spiega Corda, «ma mi preoccupa di più che qualcuno rischi proprio di non arrivarci all’inverno. I carciofi senz’acqua non possono stare e anche il caldo gioca un fattore importante».

Il sindaco Massimo Pinna chiude: «L’attenzione sul tema è massima: il carciofo necessita di acqua per sopravvivere e senza quella non sopravvivono nemmeno gli agricoltori. C’è di fatto già una perdita in termini economici, a prescindere che da ora piova o meno, perché sono stati coltivati solo il 70 per cento dei terreni nel nostro territorio. E poi pensiamo anche a ciò su cui possiamo agire: se siamo a conoscenza di perdite d’acqua segnaliamole subito e chi di dovere intervenga il prima possibile, ogni goccia è preziosa in questo caso. La Regione può fare qualcosa? Intervenga, magari con il Pnrr, sulla struttura isolana».

