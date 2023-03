Non picchiò la convivente: assolto 

Nel 2017 era finito agli arresti con una pesantissima accusa: quella di aver picchiato con la stampella nel giorno del cinquantacinquesimo compleanno la sua compagna che secondo l’iniziale accusa aveva anche minacciato con un coltello a serramanico. Tanto che lei si era dovuta barricare in bagno, e da quell'improvvisato rifugio aveva chiamato la Polizia che era intervenuta. Una vicenda chi ieri ha avuto un epilogo diverso, con il giudice Claudia Falchi Delitala che ha assolto l’uomo, Giovanni Pittalis, nuorese di 60 anni, (difeso dall’avvocato Basilio Brodu), «perché il fatto non sussiste» e disponendo la restituzione degli oggetti sequestrati durante il suo arresto. Una vicenda che, agli occhi degli operanti della polizia, pareva quella di una pesante violenza domestica, ma che invece si è trasformata in una triste storia di degrado, emersa durante il dibattimento in un’aula di tribunale.

Quella sera, infatti, i due avevano alzato troppo il gomito, forse per festeggiare il compleanno della donna e non ci furono le percosse. Una discussione accesa, tanto che la donna spaventata si era chiusa in bagno e aveva chiesto l’intervento degli agenti, che quando erano arrivati sul posto avevano trovato una situazione di degrado.

