Non piace ai genitori la nuova app per disdire i pasti  

Fino allo scorso settembre funzionava così: ogni giorno i collaboratori scolastici, la mattina, facevano la conta del numero di bambini e bambine assenti. In modo da comunicare alla società che gestisce il servizio mensa nelle scuole di Cagliari il numero esatto degli alunni e “stornare” i soldi dal monte mensile. Un onere (non retribuito) per i collaboratori scolastici, pochi e oberati di lavoro, per il quale le scuole si erano ripetutamente lamentate con il Comune. Da tre mesi, l’amministrazione ha istituito un nuovo sistema che “scarica” l’onere sulle famiglie: in pratica, ogni giorno, entro le 9.30 (la deadline è la stessa, la società che gestisce il servizio ha bisogno di sapere la mattina quanti pasti deve preparare), i genitori, attraverso un’app, devono disattivare il pasto. Se per qualsiasi ragione i bambini non mangiano a scuola, se si comunica entro le 9.30, i soldi vengono scalati e recuperati. Diversamente vanno persi. E se un genitore “ritira” da scuola il proprio figlio prima dell’ora della mensa, ma dopo le 9.30? «Si perdono i soldi, come prima», dicono dagli uffici del Comune. I genitori protestano contro il nuovo sistema, l’amministrazione promette di ragionare su un nuovo metodo con il nuovo appalto. Il “sogno” sarebbe l’automazione delle presenze-assenze col registro elettronico. Ma è solo un sogno. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA