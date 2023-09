«Non permetteremo il collasso della Sanità sul territorio» 

I livelli essenziali di assistenza sanitaria nel Marghine sono in pericolo. A denunciarlo, ancora una volta, è il comitato per la tutela della salute. «Non si può più parlare di emergenza - è scritto tra l'altro nel comunicato - ma di difficoltà di carattere strutturale».

Lo stesso comitato ribadisce la necessità di un rigoroso, franco e partecipato esame e confronto territoriale con i sindaci, il comitato del Distretto sanitario, le rappresentanze degli operatori socio sanitari e amministrativi, delle associazioni dei malati, del volontariato e di tutti i portatori di interesse in materia socio sanitaria del territorio, con i vertici e responsabili di servizio del distretto e della Asl di Nuoro.

«Non si può consentire il collasso del sistema socio sanitario territoriale, con le intollerabili criticità di servizi essenziali per il trattamento di malattie gravi e croniche». Lo stesso comitato infine scrive: «Occorre mettere da parte le fumose e inconsistenti considerazioni propagandistiche sull'efficienza del Distretto di Macomer. Non si può pensare che la soluzione alla carenza dei medici di base possa essere, anche per il futuro, possa essere il ricorso all'Ascot».