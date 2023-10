«Non parliamo più di Giambruno» 

«Sto bene, sto molto bene, faccio il mio lavoro come sempre». Giorgia Meloni, che incontra la stampa al Cairo, al margine del vertice sulla pace, rispondendo così a chi le domanda quanto le costi questo viaggio all’indomani dalla separazione da Andrea Giambruno, il conduttore di Diario del Giorno su Rete 4 del quale Striscia la Notizia ha pubblicato fuori onda sessisti e imbarazzanti. Ma inevitabilmente i cronisti le chiedono della parte giudicata più politica del suo post in cui annuncia la fine della sua relazione quasi decennale col giornalista, quel “Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”. E qui la premier di fa definitiva: «Non c’è una parte politica, di questo non voglio più parlare, non so cosa non sia chiaro del fatto che non voglio più parlare di questo».

La telefonata

Molti però su quell’avvertimento hanno continuato a ragionare, ipotizzando che sia diretto alla famiglia Berlusconi, cioè agli eredi del fondatore tanto di Forza Italia, che sostiene il governo Meloni senza far mancare i distinguo, quanto di Mediaset, che oltre ad avere in organico Giambruno (ora autosospeso dalla conduzione, mentre il gruppo valuta se sottoporlo a procedimento disciplinare per violazione del codice etico aziendale) ha pubblicato su Canale 5 i fuori onda. Quanto a questo, il Corriere della Sera riferisce di una telefonata a Meloni di Piersilvio Berlusconi, che le ribadisce il suo appoggio e attribuisce la mossa di Striscia, di cui non era al corrente, alla grande autonomia di cui la creatura di Antonio Ricci ha sempre goduto, non certo a una strategia per mettere la premier in difficoltà.

«Li avevo in frigo»

E ieri proprio Ricci in un comunicato ha voluto dare la sua versione: «Mercoledì mattina sulla scrivania mi trovo la rivista Chi (secondo alcuni house organ della fam. Berlusconi) con in prima pagina la foto del first gentleman in un campo di grano, a guisa di papaverone o spaventapasseri. All'interno veniva esaltato il cuore “gitano” e il ciuffo del giornalista che sarebbe priapescamente cresciuto con gli ascolti. “Acciderbola - ho pensato - l’astuto cardinal Signorini si sta preparando a celebrare una beatificazione”. Siccome sono un laico, specie in estinzione, ho una naturale diffidenza verso i nuovi santi, ricorderete il “Caso Soumahoro”. Ho pensato subito di utilizzare l’antidoto. Da una fortunosa pesca estiva avevo due fuorionda del giornalista in frigo. Li ho usati. Così come son solito fare. Come quello di “Buttiglione-Tajani” che Berlusconi dichiarò esser la causa della caduta del suo governo. Qualche lombrosiano potrebbe obiettare: “Potevi mandarlo senz’audio, non ci vogliono mica dieci anni per capire che soggetto è, basta solo vedere come cammina”. Lo so, a volte son didascalico. È un mio difetto».

Confalonieri

Ricci conclude con una confidenza: «Violando la privacy vi posso raccontare della telefonata di Fedele Confalonieri. L’incipit è stato: “Sei il re dei rompicoglioni, anzi sei l'imperatore dei rompicoglioni”. Il seguito, essendo stato pronunciato in stretto lombardo, anche volendo, non sono in grado di riferirlo. La cosa che mi ha più stupito di tutto il dibattito è che per il 90% dei giornali sembra impossibile che possa esistere qualcuno che prende iniziative di testa sua e non sia un mero ventriloquo. Un’anomalia da censurare. Per quanto riguarda la pioggia sulla roccia, magari non scalfisce subito, ma può far nascere un bell’arcobaleno».

