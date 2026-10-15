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Il caso.
16 ottobre 2026 alle 00:35

Non parla il padre della 12enne incinta 

L’indagato fa scena muta con la giudice, che conferma la custodia cautelare 

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Non ha risposto alle domande della gip. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, l’uomo arrestato mercoledì dalla Squadra Mobile della Questura di Cagliari con l’accusa di aver violentato la figlia di 12 anni.

La giudice per le indagini preliminari Giulia Tronci ha confermato l’ordinanza cautelare da lei stessa emessa tre giorni fa e disposto che l’indagato resti in carcere, a Uta, anche se a breve potrebbe essere trasferito alla casa circondariale di Lanusei, struttura specializzata nell’accoglienza dei cosiddetti “sex offender”.

L’interrogatorio

L’interruzione di gravidanza ha consentito alla Procura di chiedere accertamenti sul Dna del feto. Ottenuti i risultati, il pubblico ministero Mario Leo ha chiesto alla giudice la custodia cautelare in carcere per il padre della minorenne con l’ipotesi di violenza sessuale, aggravata dall’età della vittima e dal vincolo di parentela.

Davanti alla gip il genitore è stato assistito dall’avvocata d’ufficio Paola Spensatello, nominata in sostituzione del collega Fabrizio Rubiu che in questi mesi ha tutelato l’intera famiglia ma che, in seguito all’arresto, ha rinunciato alla difesa dell’uomo rimanendo accanto alle persone offese: la minore e sua madre.

L’inchiesta

Intanto le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica delle presunte violenze. Gli accertamenti sono cominciati nell’ottobre dello scorso anno, quando i medici dell’ospedale hanno chiamato la polizia dopo aver scoperto la gravidanza di una paziente dodicenne.

La ragazzina aveva dato inizialmente una versione confusa, poi alla fine aveva parlato di una violenza subita da uno sconosciuto mentre tornava a casa. Così aveva detto anche ai genitori, che l’avevano portata dal medico ma non avevano sporto denuncia. Per tutelare la vittima non vengono rese note né l’identità dell’arrestato né il luogo del Cagliaritano in cui si sono svolti i fatti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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