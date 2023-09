«Non paghino gli studenti» 

«La scuola deve essere al centro della vostra azione amministrativa, deve essere considerata una priorità ineludibile, perché è il luogo dove i minori trascorrono la gran parte del tempo ed è a scuola che si forma la loro personalità per il futuro che li attende. La scuola è presidio di sicurezza, di crescita sana e gioiosa, ma soprattutto, misura il livello di civiltà di una comunità».

È l’appello rivolto dalla Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza a sindaci e amministratori locali e provinciali a cui è demandato il compito di provvedere alle manutenzioni e alla sicurezza degli edifici scolastici.

«Siamo al via tra nodi epocali e campanelle stonate, scrive Carla Puligheddu. «Ancora una volta mi chiedo se il benessere dei bambini a scuola è considerato un investimento per il futuro della società sarda oppure rappresenta il solito costo da sostenere tra le pieghe dei bilanci».

Il caso della scuola primaria di via Stoccolma a Cagliari «l’emblema di una mancata preliminare programmazione degli interventi e successivamente una intempestiva azione compensativa verso quei 200 bambini e bambine che si apprestavano a rientrare a scuola. Ciò che appare sono una serie di interventi sommari e scomposti, estemporanei e creativi, come l’idea della scuola in tenda. A fronte di un intervento edile di ripristino e messa in sicurezza dell’edificio, non completato in tempo utile, le Istituzioni coinvolte hanno agito adottando un approccio frettoloso e imponderato, culminato con una risoluzione che, anche se involontaria, sembra aver confuso i bisogni dei bambini con gli interessi degli adulti. Esecuzioni tardive, forse, inciampi in corso d’opera, anche. Eventi prevedibili che in un cantiere sono da mettere in conto, purché il conto finale non lo paghino i bambini».

