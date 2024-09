«Non pagheremo»: la rivolta delle toghe 

Adesso è guerra sui 1400 contributi unificati (la tassazione delle cause civili) che secondo gli ispettori del ministero della Giustizia mancano all’appello nel Tribunale di Tempio. I cancellieri galluresi stanno chiedendo agli avvocati il pagamento del contributo per cause già in corso che risalgono anche al 2014 e i legali ora dicono no ai versamenti.

Ieri mattina è arrivata una dura nota del presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Tempio, Carlo Selis, che rispedisce al mittente gli avvisi di pagamento e, tra le altre cose, segnala che i solleciti stanno arrivando a professionisti di tutta l’Isola. ll messaggio degli avvocati al Tribunale gallurese è chiaro, «se mancano le ricevute dei versamenti è perchè le avete perse voi». Ecco un passaggio significativo della nota di Selis: «Risulta agli avvocati che, una volta consegnati, in moltissimi casi, i tagliandi non venissero smistati nei singoli fascicoli di riferimento. Alcuni tagliandi sono stati ritrovati all'interno dell'Ufficio, anche in posti diversi dal fascicolo cartaceo di riferimento e diversi sono stati i ritrovamenti di taluni di questi raccoglitori “di fortuna”. Cosicché ben può supporsi che alcuni di questi contenitori possano essere stati smarriti». Non basta, Selis ricorda anche che: «È noto che, almeno in un'occasione, sia stata oggetto di indagini penali e di accertamento disciplinare l’avvenuta sottrazione di un tagliando dal relativo fascicolo da parte di un operatore della cancelleria». Insomma, gli avvocati sostengono di avere sempre pagato (e in effetti se non avessero adempiuto le cause civili non sarebbero iniziate) e invitano il Tribunale a cercare in causa i 1400 contributi mancanti.

