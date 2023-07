Non paga il biglietto e aggredisce l’autista 

L’autista ha chiesto qualche spicciolo in più perché il biglietto del passeggero era più economico rispetto alla tratta del mezzo pubblico: serviva un’integrazione. Il giovane ha reagito colpendolo con un pugno alla testa.

È finita con una denuncia per violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, l’ennesima aggressione ai danni di conducenti di autobus e corriere, sempre più nel mirino dei teppisti. La questione preoccupa le società di trasporto e i sindacati: le aggressioni agli autisti dei mezzi pubblici sono sempre più frequenti, difficile lavorare con serenità.

L’arrivo della pattuglia

Stavolta la vittima, sabato mattina in viale Monastir, è stata un autista dell’Arst, che ha dato l’allarme al 112. Una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri ha raggiunto la corriera a sirene spiegate e ha identificato un senegalese di 23 anni.

L’informativa preparata dai carabinieri, assieme ai filmati della videosorveglianza, è sul tavolo del sostituto procuratore di turno. L’aggressione è stata violenta, ma il conducente del mezzo dell’Arst ha voluto continuare a svolgere il suo lavoro e ha condotto il mezzo alla destinazione, ovviamente con grande ritardo per via della lunga sosta forzata in viale Monastir.

La solidarietà dell’Arst

L’azienda di trasporti si è ovviamente schierata al fianco del proprio autista, esrpimendogli vicinanza e solidarietà. «Abbiamo presentato insieme la denuncia ai carabinieri», conferma il direttore Carlo Poledrini, «le aggressioni al nostro personale non sono tollerabili e l’Arst affiancherà sempre i suoi appartenenti che subiscono atti di violenza mentre svolgono il proprio lavoro. Le violenze a chi svolge un servizio devono finire».

I sindacati

Anche i sindacati stanno riflettendo su quali contromisure richiedere per arginare un fenomeno, quello delle aggressioni ai conducenti e ai controllori, che si verifica sempre più spesso. «È la questione che seguiamo con maggiore assiduità», sospira Alessio Salis, segretario territoriale del sindacato dei trasporti Filt-Cgil, «ci stiamo lavorando perché non è facile trovare un equilibrio che garantisca il servizio senza compromettere la tutela dei lavoratori a bordo». Certo, le temperature equatoriali di questi giorni non aiutano, «considerato che l’afa innervosisce le persone che già per loro natura sono violente», aggiunge Salis, «come dimostra anche la recente aggressione a un conducente del Ctm. Le telecamere installate a bordo dei mezzi sono un buon deterrente, ma non bastano. Peraltro, le aggressioni verbali sono ormai quasi quotidiane».

