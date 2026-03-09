VaiOnline
Sanluri.
10 marzo 2026 alle 00:29

Non paga gli alimenti, padre condannato 

Ha ignorato la decisione del Tribunale civile di Cagliari che stabiliva un versamento mensile di 450 euro per i figli e 150 euro per la moglie. E così, un padre separato di Sanluri, in sede penale giudicato colpevole del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, è stato condannato a un anno di reclusione, e a pagare 900 euro di multa, una provvisionale di 25 mila euro, dichiarata immediatamente esecutiva, e 4.500 euro di spese legali.

Il caso nasce da un provvedimento emesso dal giudice a giugno del 2016 secondo cui il marito doveva versare alla moglie la somma di 450 euro da gennaio 2016 a gennaio 2017, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori. Venendo meno il rispetto dell’ordinanza, la moglie, ritenendo sussistere la responsabilità penale dell'ex marito, attraverso il suo legale, Antonella Marras, volendo ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti, quantificabili in 50 mila euro, si rivolge ancora una volta ai giudici. L’accusa è di «condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglia, sottraendosi agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge». E il giudice ha condannato il padre inadempiente. (s. r.)

