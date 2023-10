«Non oltre dicembre la gara d’appalto  per le concessioni» 

«Ho sempre manifestato la volontà di aumetare le licenze dei taxi». L’assessore alla Viabilità Alessio Mereu, al contrario di molti suoi colleghi del resto d’Italia, è soddisfatto del decreto Asset. «Il problema della scarsità delle auto bianche in città è legato esclusivamente al numero dei permessi. Disagi non solo estivi visto che con il bel tempo sono ancora tanti i vacanzieri in città». Come e quando le nuove licenze saranno assegnate? «I dirigenti stanno predisponendo la gara d’appalto che dovrà concludersi entro quest’anno». Quante ne assegnerete e quanto sarà il costo? «Posso dire solo che saranno a tempo indeterminato, sul numero e sulla spesa dobbiamo ancora fare ragionamenti». Viste le dichiarazioni, c’è da scommettere che i permessi saranno 21, il massimo consentito dalla legge su 105 autorizzazioni». E lo scandalo Ctm che non effettua corse all’aeroporto? «Ho chiesto all’assessore regionale ai Trasporti un adeguamento, sto ancora aspettando la risposta», aggiunge Mereu.

Intanto sette consiglieri d’opposizione, prima firmataria Francesca Mulas, in un’interrogazione chiedono al sindaco e alla Giunta “Se questa amministrazione si sia attivata per chiedere licenze temporanee straordinarie e un aumento delle licenze del 20% secondo quanto previsto dal Decreto Asset”. (a. a.)

