Non oltraggiò gli agenti, rapper assolto 

Durante il concerto dell’8 settembre 2018 all’ExMe, il rapper nuorese Bakis Beks non oltraggiò nessun pubblico ufficiale. A stabilirlo ieri la giudice del Tribunale di Nuoro, Daniela Russo, che ha assolto Bachisio Marras, in arte Bakis Beks, «perché il fatto non sussiste». Condannati invece a quattro mesi di reclusione Mirko Barca, Elia Zizi e Andrea Sanna, tre spettatori presenti quella sera. Al centro del procedimento, la contestazione mossa agli imputati in seguito all’esibizione del brano Messaggio, una canzone dal forte contenuto politico contro la presenza delle basi militari Nato in Sardegna. Secondo le accuse, Marras avrebbe pronunciato la frase “sbirri fuori dai c…” accompagnandola con un dito medio rivolto verso gli agenti. Ma già durante la discussione finale del processo, il pm Alberto Pinna ha chiesto l’assoluzione per Marras, sottolineando l’incertezza delle registrazioni audio e la mancanza di prove chiare. Tesi accolta dal giudice. Diversa la valutazione per gli altri tre imputati. Il giudice ha ritenuto provati atteggiamenti provocatori e irrispettosi nei confronti della pattuglia intervenuta a fine concerto. La difesa, rappresentata dall’avvocata Giulia Lai, aveva chiesto l’assoluzione per tutti gli imputati, parlando di «malintesi e fraintendimenti».

