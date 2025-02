Non nascono più bambini, la città mette a rischio il futuro  

È un andamento accelerato, a Cagliari più che nel resto dell’Isola. Oggi quasi un terzo dei cagliaritani ha più di 65 anni mentre solo il 5% ha meno di 10 anni. Numeri preoccupanti se si pensa che vent’anni fa l’età media della popolazione residente era di 43 anni, oggi di 53. Una città di anziani e di culle vuote, insomma. «Premesso che anche l’invecchiamento è un fenomeno mondiale, non credo che sia un fenomeno negativo. Una popolazione che invecchia significa che vive più a lungo rispetto al passato», dice Mariano Porcu, docente di Statistica sociale all’università di Cagliari. «Se non si fanno più figli, questo è dovuto sostanzialmente alla mancanza delle donne in età feconda. Dunque», spiega ancora il docente, «più che guardare al futuro in termini negativi, detto che una ricetta non esiste, sarebbe opportuno ragionare sulle soluzioni che si possono adottare per adattarci a questa nuova società», aggiunge.

Tempesta perfetta

Epperò, Cagliari ha un tasso di fecondità sotto l’1%, il più basso in Italia. Dicono gli esperti che una popolazione per mantenersi costante dovrebbe avere un tasso di fecondità del 2,1%, «numeri che nessuna società oggi ha», spiega ancora il docente. Non conta poco, nel calo delle nascite, anche la ridefinizione dell’identità femminile. Intanto, comincia a dichiararsi chi non vuole avere figli: la maternità è oggetto di una profonda riflessione e il desiderio è ondivago, talvolta non così imperioso da essere portato a termine, ma oggetto di valutazioni di opportunità temporali, sentimentali, lavorative, abitative, psicologiche. Il modello della donna Anni 50 e 60, insomma, dedita esclusivamente all’educazione della famiglia oggi non c’è più. «Penso che la nostra società sia migliore adesso che le donne lavorano rispetto a quando non lo facevano. Le donne sono il futuro della società», spiega ancora il docente.

In questo scenario, il sistema sociale potrebbe traballare: perché un costante calo delle nascite (nel 2023 il saldo in città tra nuovi nati e morti era di negativo per oltre 1400 unità) significa mettere a dura prova l’assistenza sanitaria (più anziani, più malattie croniche, spesa in aumento), l’occupazione (meno giovani, meno forza lavoro), il sistema previdenziale. «In realtà il sistema è “solo” cambiato», spiega ancora il professor Porcu. E che non ci sia una risposta univoca lo ripete più volte mentre scandaglia i vari fattori in gioco. «La politica», dice, «può agire nel breve periodo sul numero della popolazione, per esempio incentivando l’immigrazione. Ma parliamo di vera accoglienza, con progetti di vita per chi intende vivere e lavorare nella nostra società. Poi, investire sull’istruzione, perché una società sempre più longeva richiede servizi sempre più sofisticati e un welfare adeguato. La domanda è: abbiamo stili di vita che che possono preparaci a vivere una vecchiaia più consona?».

Il Comune

Sicuramente è in atto da più di trent’anni un cambiamento culturale. «Prima la società aveva tanti bambini e giovani e pochi anziani, perché l’aspettativa di vita per diversi fattori era molto più breve. Oggi la piramide demografica è rovesciata, perché è la società che è cambiata. Si tratta di dinamiche molto complesse che non possono essere affrontate con le ricette», spiega ancora l’esperto.

Certo però che qualcosa si può fare. Il Comune ci lavora: intanto comincia a discutere in Consiglio sulle azioni da mettere in campo per contrastare la crisi demografica e nel frattempo agisce con politiche per la famiglie più incisive. «La prima considerazione da fare è che in questo campo le politiche sono frammentarie, ricolte soprattutto ai bambini», spiega Anna Puddu, assessora alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini. «Ma siccome il benessere dei più piccoli passa anche attraverso quello delle loro famiglie, stiamo lavorando per aprire il Centro per la famiglia», in via Premuda, «uno spazio per le famiglie», a bassa soglia, «che hanno bisogno di sostegno, informazioni, e qualunque necessità». Un centro per la famiglia esiste già ma è per i minori. A breve la novità. ««Stiamo anche cercando di candidare Cagliari al network Amici della famiglia», una idea già avanzata dalla precedente amministrazione, «con uffici per le politiche familiari non solo di natura sociale». ( ma. mad. )

