Non molestò la cameriera: 32enne assolto 

Il contatto con la giovane cameriera ci fu, ma sarebbe stato accidentale e l’intenzione non era di certo quella di molestarla sessualmente. Per questa ragione, al termine di un processo che si è celebrato con il rito abbreviato, la giudice del Tribunale, Manuela Anzani, ha assolto un 32enne di Cagliari dall’accusa di violenza sessuale per essersi strusciato alle spalle della ragazza.

La contestazione

I fatti che hanno dato origine al procedimento penale sarebbero accaduti in 14 ottobre 2023, in uno dei locali più frequentati della movida cagliaritana. Mentre una giovane cameriera, di circa vent’anni, era intenta a servire ai tavolini, un ragazzo che si trovava alle sue spalle si sarebbe strusciato per qualche secondo su di lei. La giovane aveva subito confidato l’episodio a un collega e il 32enne era stato allontanato dal locale mentre, poco dopo, la cameriera si sarebbe licenziata perché non si sentiva più al sicuro a lavorare lì.

La denuncia

Presentata una denuncia in Questura dieci giorni dopo, la ragazza è stata sentita dalla Squadra Mobile e ha confermato l’accaduto. Da qui la notizia di reato comunicata in procura e il fascicolo aperto per violenza sessuale dalla sostituta procuratrice Ginevra Grilletti. La pm, vista la presunta evidenza della prova e siccome l’indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere all’interrogatorio, ha chiesto il giudizio immediato.

Il processo

Il 32enne ha chiesto il rito abbreviato condizionato con i suoi difensori, gli avvocati Patrizio Rovelli e Michela Pusceddu. In udienza, davanti alla giudice Anzani, è stato sentito il titolare del locale che ha raccontato come l’imputato fosse un assiduo frequentatore dell’attività e che non l’aveva mai visto ubriaco. Non solo. Sempre il testimone ha dichiarato che la ragazza aveva già manifestato l’intenzione di licenziarsi per l’inizio delle lezioni universitarie. Sempre il titolare del locale, inoltre, ha riferito che i filmati della videosorveglianza mostrerebbero il giovane avvicinarsi alla cameriera e ballare dietro di lei, oltre al fatto che la giovane, subito dopo il fatto, non sarebbe apparsa per nulla scossa e si sarebbe fermata a chiacchierare con altri avventori. Il 32enne, infine, ha detto alla giudice di aver scambiato qualche chiacchiera con la ragazza e di averle appoggiato le mani ai fianchi per iniziare a ballare, ma di non averla toccata col suo corpo. La giudice Anzani lo ha così assolto perché il fatto non costituisce reato. Seppure contatto ci fosse stato, l’intento non era quello di una molestia sessuale.

