Non mise fuoco all’azienda: assolto 

Non ha appiccato l'incendio all'azienda che vigilava causando danni per un milione di euro. La Corte d'appello di Cagliari ha annullato la condanna a due anni di reclusione, con pena sospesa, che il Tribunale aveva inflitto alla guardia giurata Antonio Vitale Cabiddu, 55 anni di Senorbì, accusato di danneggiamento a seguito di incendio. Riformata anche la sentenza nei confronti dell’agente di polizia Ignazio Masala, 61 anni, di Guamaggiore: l’accusa di accesso abusivo al sistema informatico della Motorizzazione che aveva portato in primo grado ad una condanna a 8 mesi è stata dichiarata estinta per prescrizione. Il poliziotto era difeso dall’avvocato Carlo Amat.

Sentenza ribaltata

La Corte ha dunque ribaltato la sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso del difensore Gian Mario Sechi contro la condanna dell’uomo che, per anni, aveva lavorato alla vigilanza dell’azienda agricola. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell’appuntato dell’Arma, Marco Verminetti, 55 anni di Sestu, finito a processo per il presunto furto e l’uccisione di uno struzzo. Il militare era già stato prosciolto (non doversi procedere per assenza di querela), ma aveva presentato ricorso chiedendo un’assoluzione con formula piena. Sono diventante irrevocabili, perché non appellate, le sentenze di assoluzione («Perché il fatto non sussiste») pronunciate in primo grado nei confronti della moglie e della figlia del custode, Annalisa De Lauso ed Eleonora Cabiddu, 47 e 26 anni, così come quella dell’appuntato dei carabinieri Emanuele Castelli, 51 anni di Dolianova.

Niente provvisionale

La Corte d’appello presieduta dalla giudice Tiziana Marogna (a latere i colleghi Francesco Alterio e Andrea Mereu) ha anche annullato la provvisionale da 20mila euro come anticipo sul risarcimento alle titolari della società Elisabetta Di Penta e Elena Mazzitelli, madre e figlia costituite con l’avvocato Massimiliano Ravenna, che avevano dichiarato danni per un milione e mezzo di euro ed erano stati poi risarciti con circa 700 mila euro. Il 27 agosto 2016 un incendio di vaste proporzioni aveva semidistrutto l’azienda Di Penta, in località Is Bingias: erano state ridotte in cenere oltre 1500 rotoballe di fieno stipate in tre capannoni e due trattori. Le indagini dei carabinieri avevano puntato l’indice sul custode, ora risultato estraneo alla vicenda.

