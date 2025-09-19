VaiOnline
Fedez.
20 settembre 2025 alle 01:13

«Non mi sono spiegato, chiedo scusa a Sinner» 

E alla fine, dopo giorni di polemiche furibonde seguite a un suo nuovo pezzo nel quale attaccava, tra gli altri, il tennista Jannik Sinner, il rapper Fedez china il capo e fa mea culpa. «Ho scritto una nuova canzone ma è successo un putiferio. Mi assumo tutte le responsabilità», ha detto ieri sera Federico Lucia (suo vero nome) durante il concerto al Forum di Assago (Milano), «è un brano nel quale volevo portare all’esasperazione diversi concetti paragonando sportivi che non sono considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo. Non sono riuscito a spiegarmi, l’unica cosa che posso fare è chiedere scusa».

Nel brano, che ha suscitato reazioni indignate, il numero 2 del tennis mondiale, originario di Sesto in Alto Adige, viene definito «un purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler» tenuto conto del suo marcato accento tedesco.

