«Non mi sono arreso al buio»  

Oggi Abutzu è un docente abilitato all’insegnamento informatico per i disabili visivi, suona in un gruppo jazz e scrive romanzi. Spesso e volentieri dimentica la sua disabilità: «Non sono un supereroe ma una persona normalissima che non vede e si è impegnata come tutti per vivere discretamente», si schermisce. «Inizialmente mi rivolsi a un ente di categoria, ma spesso si comportano come le famiglie cui ho accennato prima, e a me occorreva autonomia. Ho studiato informatica e ho lavorato per un’azienda che produce ausili tecnologici per non vedenti, dopodiché son passato io a fare formazione per non vedenti e vedenti sull’utilizzo degli ausili, viaggiando per tutto il nord Italia».

A 30 anni, a causa di una retinopatia pigmentosa, Roberto ha perso totalmente la vista: «Vivevo a Milano e avevo grandi progetti», racconta. «Stavo per aprire una partita Iva, ho dovuto reinventarmi. Mi sono detto che come sempre mi sarei rimboccato le maniche e non sarei rimasto sul divano a compiangermi. Spesso, quando capitano queste disabilità, le famiglie tendono a proteggere il non vedente e a sostituirsi a lui. Invece abbiamo tante risorse che ci rendono utili alla società».

Roberto Abutzu, 55 anni di Carbonia è un non vedente che ha ridotto al minimo i limiti derivanti dalla disabilità. Nella sua casa, in cui vive con la moglie Erica e il figlio minore Riccardo, si muove con disinvoltura e sicurezza. La sua mano scivola lungo il bordo del divano, raggiunge la parete e afferra una chitarra appesa. La suona con scioltezza. «È una delle tante cose che non ho smesso di fare», dice mostrando gli adesivi in braille sul retro della tastiera: «A volte bastano piccoli accorgimenti per cambiare la vita ad un disabile».

Roberto Abutzu, 55 anni di Carbonia è un non vedente che ha ridotto al minimo i limiti derivanti dalla disabilità. Nella sua casa, in cui vive con la moglie Erica e il figlio minore Riccardo, si muove con disinvoltura e sicurezza. La sua mano scivola lungo il bordo del divano, raggiunge la parete e afferra una chitarra appesa. La suona con scioltezza. «È una delle tante cose che non ho smesso di fare», dice mostrando gli adesivi in braille sul retro della tastiera: «A volte bastano piccoli accorgimenti per cambiare la vita ad un disabile».

A 30 anni, a causa di una retinopatia pigmentosa, Roberto ha perso totalmente la vista: «Vivevo a Milano e avevo grandi progetti», racconta. «Stavo per aprire una partita Iva, ho dovuto reinventarmi. Mi sono detto che come sempre mi sarei rimboccato le maniche e non sarei rimasto sul divano a compiangermi. Spesso, quando capitano queste disabilità, le famiglie tendono a proteggere il non vedente e a sostituirsi a lui. Invece abbiamo tante risorse che ci rendono utili alla società».

«Non sono un supereroe»

Oggi Abutzu è un docente abilitato all’insegnamento informatico per i disabili visivi, suona in un gruppo jazz e scrive romanzi. Spesso e volentieri dimentica la sua disabilità: «Non sono un supereroe ma una persona normalissima che non vede e si è impegnata come tutti per vivere discretamente», si schermisce. «Inizialmente mi rivolsi a un ente di categoria, ma spesso si comportano come le famiglie cui ho accennato prima, e a me occorreva autonomia. Ho studiato informatica e ho lavorato per un’azienda che produce ausili tecnologici per non vedenti, dopodiché son passato io a fare formazione per non vedenti e vedenti sull’utilizzo degli ausili, viaggiando per tutto il nord Italia».

Barriere architettoniche

Da anni risiede a Carbonia: «Purtroppo – sospira – la città non è misura di disabile. Mi impegno a migliorarla: faccio parte dell’associazione Naba, impegnata nell’abbattimento delle barriere architettoniche e nel fornire ai disabili le informazioni corrette. Ho collaborato alla creazione del nuovo sito web dell’associazione rendendolo accessibile a tutti, non vedenti compresi». Le persone formate per questo tipo di lavoro sono poche: «Di recente – spiega Abutzu – ho formato i bibliotecari del Centro servizi culturali della società Umanitaria alla Grande miniera di Serbariu: se fornisci strumenti ai disabili devi anche insegnar loro a usarli».

La condizione di disabilità, conclude, non deve essere vissuta come una gabbia: «Una volta – racconta – ho partecipato a una gara agonistica di nuoto di fondo (la traversata del Lario) come unico non vedente: di 470 fondisti ne ho lasciati dietro 265. Quel giorno non mi son sentito un non vedente e non ho vinto per la mia disabilità: ho vinto perché ho dato il massimo come atleta».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata