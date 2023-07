«Non mi dimetto» Gelo su Santanchè 

ROMA. «Non capisco per quale motivo dovrei dimettermi, ad ora non ho ancora ricevuto alcun avviso di garanzia».

La pressione resta alta su Daniela Santanchè, se non altro perché nella sua maggioranza monta il gelo nei suoi confronti. Gli alleati di FI e Lega guardano alla situazione con distacco solo apparente. «Sarà difficile mantenere una situazione del genere per molto tempo», è la riflessione che si fa all'interno di Fratelli d'Italia. Il nuovo articolo del Fatto quotidiano, in cui si afferma che Santanchè «era a conoscenza dell'informazione di garanzia per le indagini della Procura di Milano sulle vicende del gruppo Visibilia almeno sin dal 27 marzo», non fa emergere sostanziali novità. Stando così le cose, è il ragionamento ricorrente in FdI, la ministra non avrebbe esposto il quadro nella sua totalità a Giorgia Meloni. Tra gli atti di quella inchiesta della Procura di Milano, intanto, è finita la segnalazione di operazione sospetta della Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia sulla compravendita di una villa in Versilia, in cui il compagno di Santanchè, Dimitri Kunz, e la moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa, Laura Di Cicco, in un'ora hanno realizzato una plusvalenza da un milione. «Un avviso di garanzia non determina in automatico le dimissioni di un ministro», ha detto ieri la premier. Ma i rapporti ora soni freddissimi.

