«Non mi candido alle Comunali» 

«Non so chi abbia deciso d’inserire la mia figura in una lista civica che parteciperà alle prossime elezioni comunali e si sia permesso di diramare il mio nome tramite un comunicato, posso assicurare di non avere nessuna intenzione di candidarmi con nessuno». Così Pietro Serio, ex assessore e consigliere comunale smentisce il comunicato della lista civica “Progetto per Iglesias” che nella giornata dello scorso lunedì aveva ufficializzato la discesa in campo di Alberto Cacciarru e comunicato alcuni nomi dei candidati, fra cui quello dell’ex preside dell’istituto tecnico minerario Asproni: «La notizia della mia adesione a quella lista è totalmente priva di fondamento. - spiega Serio - Ribadisco la volontà di non voler aderire ad alcun progetto in vista della prossima campagna elettorale».

Intanto Alberto Cacciarru, il consigliere di minoranza che ha sposato il programma “Progetto per Iglesias” e diramato i nomi dei candidati che appoggeranno il sindaco uscente Mauro Usai, commenta così: «Mi scuso per il malinteso e per il momento posso soltanto dire che prendiamo atto della decisione. Di sicuro è una perdita, sarebbe stata un’importante pedina nella nostra lista». (ad. s.)

