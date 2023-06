«Non mi basta la finale, voglio vincerla» 

Una marcia lunghissima, praticamente una maratona. Ora Claudio Ranieri vede il traguardo. Una corsa a due tra il suo Cagliari e il Bari, che si giocheranno in 180 minuti la Serie A. È il momento della verità e lui, il tecnico di Testaccio col cuore giallorossoblù, non vuole tentennamenti. «Quando sono arrivato ho detto che puntavamo al secondo posto. Dovevo caricare la squadra, suonare la carica. L’importante era dare tutto per lottare fino in fondo per raggiungere il nostro obiettivo. Ci siamo arrivati, ma a me non basta. Sono un agonista, io voglio vincere».

Corsa e cuore

Era quello che aveva chiesto al Cagliari per superare il Parma, considerato superiore tecnicamente e lasciato alle spalle in semifinale. Ora c'è il Bari: «Serviranno determinazione e volontà. Ci giochiamo una stagione e dietro di noi abbiamo un popolo intero». Con un rammarico che diventa una speranza: «Mi dispiace non avere uno stadio da 50.000 posti come il Bari. Avremmo riempito il Sant'Elia o il nuovo stadio. Spero possa essere costruito presto, i Sardi ne hanno bisogno. Certo, hanno bisogno di tante altre cose, ma anche un impianto sportivo è importante».

Assenti e presenti

Ranieri spazza via le paure su Lapadula: «Gianluca sta bene. Lo preservo, ma giovedì ci sarà». Domani, invece, non ci sarà Dossena, squalificato: «Ma non è un’assenza pesante, perché lì dietro tutti hanno fatto bene e chiunque giochi sono certo che farà una grande partita». E il tecnico taglia corto anche su Mancosu: «Sta bene e ha le stesse possibilità che hanno gli altri di giocare». Ranieri tiene tutti sulla corda: «Ho sempre pensato che a un allenatore servono tutti e chi fa vincere sono quei giocatori che giocano meno e che si fanno trovare pronti quando serve. Un allenatore deve pensare a far rendere al meglio una squadra, non i singoli, ma, ripeto, tutti sono importanti».

L'avversario

Niente paura e tanto rispetto: «Lavoriamo sul recupero dalle fatiche, visto che abbiamo un giorno di riposo in meno. La pressione la sentono tutte e due le squadre, anche se il Bari ha il vantaggio che gli basterebbero due pareggi, noi sappiamo che una dovremo vincerla». Non sarà facile, perché «il Bari è una bella squadra, quadrata. Non era facile venire a capo di un avversario come il Südtirol, tra l’altro giocando un tempo in dieci. Loro sono in salute, ma anche noi stiamo bene. Li rispettiamo, ma vogliamo vincere. Sappiamo che hanno pochi punti deboli, dovranno essere bravi i calciatori a trovarli. Io, come allenatore, posso solo dare indicazioni, poi in campo vanno loro».

Famiglia rossoblù

Ranieri si coccola i suoi: «Un gruppo coeso, quasi una famiglia. Nandez è un trascinatore, anche se poi nello spogliatoio ne ho tanti. E Luvumbo ha qualità innate, con l’esperienza diventerà un grande giocatore». Il tecnico ha dato tanto al Cagliari. Ma cosa ha dato questa nuova esperienza a Ranieri? «Quello che mi aspettavo: ho avuto comprensione, tanto amore. La gente mi ferma per strada e mi ringrazia, ma io ricordo che ancora non abbiamo fatto nulla. E c’è solo un modo per ringraziare i tifosi, giocare col cuore. Poi il risultato dipende da tanti fattori...».

