«Non mi aspettavo tanta solidarietà» 

«Mai mi sarei aspettato tanta solidarietà nei miei confronti». Non riesce a nascondere la commozione Nicola Airi, il 34enne di Assemini a cui è stato rubato, sventrato e incendiato il furgoncino grazie al quale ogni giorno riusciva a portare il pane in casa: «Giovedì, insieme alla mia fidanzata Serena, ci siamo svegliati con una sorpresa inaspettata: la racconta fondi da lei lanciata, volta a ripagare i debiti, ha avuto un grande successo. Compaesani, amici, colleghi e familiari tutti uniti per aiutarmi. Ne sono davvero grato». Non senza imbarazzo la coppia di giovani ha aperto una colletta con “Gofound” che, in un solo giorno, ha incassato più di 6mila euro grazie a 160 donazioni (in costante aumento) provenienti anche dalla vicina Decimomannu dove risiedono i genitori di Airi.

Danno e beffa

Mercoledì notte il giovane ha fatto rientro nella sua casa di via Sannio, un vicolo cieco traversa di via Sardegna: «Ho parcheggiato il furgoncino nel piazzale esterno. Intorno alle 23.30 mi è stato portato via. Ho prima pensato di averlo parcheggiato altrove, ma poi ho preso consapevolezza: me l’avevano rubato in una decina di minuti». Subito dopo la chiamata ai carabinieri e la mattina seguente la denuncia in caserma, le chiamate ai colleghi di lavoro e l’appello sui social per ritrovare il mezzo.

Ma l’epilogo non è stato quello sperato: «Il furgoncino è stato ritrovato nelle campagne di Decimoputzu da un altro padroncino. Hanno portato via tutto, dai sedili alle portiere, frigorifero, impianto elettrico, motore e cerchi». Al poco che era rimasto è stato dato fuoco: «Oltre al danno la beffa. Non ero assicurato per furto e incendio, ho dovuto pagare il carro attrezzi e pulire con le mie mani i residui bruciati sull’asfalto. Proprio il 20 febbraio di 5 anni fa avevo ritirato questo mezzo isotermico e in questi giorni ne avrei potuto riscattare la proprietà pagando l’ultima maxi rata. Adesso mi aspettano i costi di rottamazione».

Duro lavoro

I sacrifici di Nicola Airi sono quelli che in tanti devono affrontare ogni giorno: «Lavoro con partita Iva dal 2010, sostenendo i costi fissi (Inail, Inps) e quelli variabili (carburante, commercialista) in costante aumento». Prima come pescivendolo ambulante, dopo come trasportatore di farmaci e da qualche anno come collaboratore di una rivendita all’ingrosso: «Mi sono dato sempre da fare in lavori pesanti che mi occupano spesso anche i fine settimana. Ciò che è accaduto mi ha buttato davvero giù, chiuderò la partita Iva».

Quello che preoccupa ulteriormente Airi è che altri colleghi possano subire un danno come il suo: «Non sono certamente né il primo né l’ultimo. Codificano le chiave e rivendono i pezzi, si tratta certamente di una banda organizzata ed esperta: il mio furgoncino è stato messo in moto per portarlo via».

Sul suo futuro, intanto, nessuna certezza: «Provo rabbia e un senso di smarrimento. Con i soldi della raccolta fondi salderò i debiti e poi dovrò cercare un altro lavoro. La volontà c’è e cerco di prenderla come un segno del destino. Una porta si è chiusa? Se ne aprirà un’altra. Nel furgone portavo sempre la mia cagnetta: resterà per un bel po’ a casa».

