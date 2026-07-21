«Non mi arrendo ai violenti» 

Un lungo applauso, in una sala gremita, è stato rivolto ieri sera a Maria Tegas dall'aula del Consiglio comunale di Lanusei. Un gesto per esprimere la ferma condanna e la piena solidarietà alla vicesindaca dopo il grave atto intimidatorio subito. «Oggi non stiamo solo esprimendo vicinanza a Maria, ma stiamo scegliendo da che parte stare: dalla parte della libertà, della democrazia, dei diritti e contro l'odio», ha detto il presidente del Consiglio comunale, Matteo Stochino. La seduta straordinaria ha unito tutto il tessuto sociale del paese. Decine i rappresentanti dei paesi vicini presenti.

«Non ci fermeranno. Sono amareggiata, ma la vicinanza delle persone mi dà coraggio», aveva dichiarato Tegas all'indomani dell'accaduto. Una bottiglia incendiaria era stata collocata sul parabrezza della sua auto. Un concetto ribadito anche dal sindaco Davide Burchi: «Abbiamo ricevuto centinaia di messaggi di vicinanza. Questa amministrazione non ha mai cercato scorciatoie e continuerà a lavorare con forza e determinazione».

Forza di ascoltare

Tra i vari interventi questo dell’assessore Renato Pilia: «Se c'è una persona che in questi anni ha fatto dell'ascolto e della disponibilità la cifra del proprio impegno amministrativo, quella è Maria». Ha poi raccontato un episodio avvenuto nelle ore immediatamente successive all'attentato. «Mentre eravamo in attesa delle forze dell'ordine un cittadino si è fermato per segnalare un problema. In una situazione difficile, lei ha trovato la forza di ascoltarlo». Tutti hanno voluto prendere parola, la comunità ha fatto quadrato. Il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, recentemente vittima di un attentato: «Portiamo ancora tutto il peso di questa responsabilità purtroppo, ci sono persone che scelgono di non confrontarsi con le istituzioni e trascendono fino a gesti come questi. Ho avuto modo di lavorare con Maria e, come tutti, ho potuto apprezzarne l'impegno e la dedizione. Quello che è accaduto è un fatto gravissimo, che affonda le sue radici in un fenomeno antico che affligge la Sardegna. È una mentalità che deve essere combattuta, a partire dalle scuole».

Non mi arrendo

Alla solidarietà istituzionale si è aggiunta quella del Campo largo Ogliastra, che ha definito Tegas «un esempio di dedizione al ruolo istituzionale». Forza Maria, hanno detto tutti. Da Cagliari è arrivato Marco Benucci, presidente del Consiglio comunale per portare la solidarietà dell’amministrazione guidata da Massimo Zedda. Alla fine dell’assemblea ha parlato anche Maria Tegas: «Non ho mai pensato di abbandonare. Vorrebbe dire dare ragione a queste persone. Non mi sottrarrò mai al confronto».

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