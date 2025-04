«Non meriti compassione»: il femminicidio in diretta 

BITONTO. Lei implora aiuto e lo supplica di fermarsi. Ma il marito continua a sferrarle forbiciate e ad inveire contro di lei in modo irripetibile. Il femminicidio commesso venerdì nel Barese è stato registrato dalle telecamere installate nell’abitazione. Video e audio che raccontano gli ultimi sette minuti di vita di Lucia Chiapperini, la 75enne assassinata dal marito, che ha poi ammesso il delitto commesso nella frazione di Mariotto. Vincenzo Visaggi, 75enne nato a Terlizzi, ha chiamato il 112 dicendo di aver assassinato la moglie e di aver provato a togliersi la vita colpendosi al petto. La telefonata parte alle 11,01: «Senti, mi sto per togliere la vita. Ho tolto la vita a mia moglie. Sta nel bagno», dice al carabiniere che gli risponde e attiva i soccorsi. Nei frame contenuti nel provvedimento di arresto dell'uomo si vede la donna tornare a casa (alle 10,50 di venerdì) e discutere animatamente con il marito, che subito la colpisce almeno 20 volte con delle forbici appuntite. Lei prova sottrarsi ma lui impreca e la colpisce: «Muori - dice alla moglie offendendola in modo volgare - non meriti neppure compassione». Alle 10.57 non si sente più il respiro donna. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato il cadavere in bagno e l’uomo in camera da letto, con gli abiti e le mani sporchi di sangue.

