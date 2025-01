Non maltrattò le figlie: 45enne assolta  

Rimproveri e sporadici sculaccioni, quando le bimbe facevano qualche marachella, erano diventati nei racconti delle piccole delle vere e proprie percosse, tanto da far scattare un procedimento penale nei confronti della giovane madre. Ora, dopo un lungo processo, la mamma 45enne è stata assolta con la formula più ampia, perché il fatto non sussiste, dall’accusa di maltrattamenti e abuso dei metodi di corruzione.

La vicenda

Non è facile ricostruire la vicenda che ha portato al lungo e complesso dibattimento davanti alla Seconda sezione penale del Tribunale, presieduta dal giudice Giorgio Cannas. La donna – poco dopo l’avvio di una difficile separazione dal marito – era stata accusata di maltrattamenti e abuso dei metodi educativi dalle due figlie di 6 e 7 anni, sospettata di averle prese a schiaffi e sculaccioni ripetutamente, tanto che le piccole crescendo avevano manifestato l’intenzione di non avere più rapporti con la madre. A presentare la denuncia era stato l’ex marito, preoccupato per lo stato delle figlie. Dopo le indagini iniziate nel 2021 – e dopo un complesso incidente probatorio nel quale le bambine avevano confermato tutte le accuse – la Procura aveva deciso di mandare a processo la 45enne, difesa dagli avvocati Pietro Ambrosio e Alessandro Ballicu.

Il processo

Nel dibattimento le bambine e il loro padre, ex marito dell’imputata, erano assistiti dagli avvocati Pier Andrea Setzu e Sara Battolu. La donna ha sempre negato di aver vessato le figlie e, durante le varie udienze, sono stati sentiti dai giudici i vicini di casa e anche gli agenti della polizia giudiziaria che si sono occupati della vicenda. I primi hanno ribadito di non essersi mai accorti di nulla. Al termine della requisitoria il pubblico ministero aveva sollecitato una condanna a 3 anni di reclusione, ritenendo provati i maltrattamenti e l’abuso dei metodi educativi. Per i difensori, invece, ci sarebbe stato un fenomeno di interferenza da parte del padre, con una suggestione nella percezione della realtà da parte delle figlie. Quelli che sarebbero stati dei normali rimproveri per delle monellerie, magari al massimo con qualche sculacciata, sarebbero stati ingigantiti sino a diventare veri e propri maltrattamenti.

La sentenza

Alla fine i giudici, dopo una lunga camera di consiglio, hanno deciso di credere alla ricostruzione dell’imputata, ritenendo che il dibattimento abbia dimostrato l’insussistenza dei maltrattamenti e degli abuso dei metodi di correzione. Per questa ragione è stata assolta con formula piena.

