Non maltrattò i figli minori, 50enne assolto 

Era stato accusato dall’ex moglie di aver maltrattato i figli minori, ma il dibattimento ha dimostrato che non era vero (tanto che anche il pm Mario Leo ha chiesto l’assoluzione). Un 50enne di Monserrato è stato prosciolto dalla Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari, presieduta dal giudice Giovanni Massidda, al termine di una vicenda giudiziaria iniziata nel 2021 con la denuncia della sua ex.

L’uomo era accusato di aver trasformato dei normali rimproveri per l’eccessivo uso del telefonino, o per la mancata collaborazione nelle faccende di casa, in vere e proprie violenze. Nell’incidente probatorio i minori avevano confermato le accuse. L’imputato, assistito dalle avvocate Donatella Medda e Claudia Siddi, ha sempre negato ogni addebito. Per sua fortuna i difensori hanno dimostrato che ci sarebbe stato un fenomeno di interferenza da parte della madre, con successiva suggestione dei figli ad amplificare dei normali rimproveri. A causa di questa vicenda da tre anni non vede più i bambini. (fr.pi.)

