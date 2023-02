Non lite ma omicidio premeditato 

Un omicidio efferato, preparato da tempo e non il risultato di un litigio in strada. Secondo la Procura di Tempio, Davide Iannelli non ha ucciso Tony Cozzolino alla fine di un alterco, ma con agghiacciante determinazione e piena consapevolezza della sua condotta, alla fine di un agguato sotto il condominio ex Iacp di via Salvatore Petta, a Olbia. Una aggressione brutale, dicono i magistrati, portata a compimento infierendo sulla vittima, dopo che era caduta inciampando su una aiuola. Cozzolino venne cosparso di benzina e bruciato, le ustioni gravissime su tutto il corpo non gli lasciarono scampo. La richiesta di rinvio a giudizio destinata a Iannelli (53 anni, campano), firmata dai pm Gregorio Capasso e Claudia Manconi, è il risultato di una nuova inchiesta effettuata nel carcere di Bancali, dove Iannelli è detenuto. I fatti dell’11 marzo 2022 sono stati oggetto di una integrazione investigativa che è stata condotta anche con intercettazioni ambientali in carcere, una attività legata alla scomparsa della compagna di Iannelli, Rosa Bechere, della quale non si hanno più notizie dal 25 gennaio scorso.

Una feroce aggressione

La posizione di Iannelli si sarebbe aggravata alla luce dei risultati dell’integrazione di indagine. La Procura ipotizza una aggressione feroce, dagli esiti raccapriccianti, esito di un odio sedimentato e di risentimento. Nessun attacco d’ira, dunque, secondo i pm Capasso e Manconi. La sequenza dell’agguato teso alla vittima, indicata negli atti, parla chiaro ed è documentata da un video. Iannelli vede Tony Cozzolino in via Petta e si avvicina, quindi gli getta addosso il contenuto di una bottiglia di plastica. La vittima cerca di reagire, disorientata. Fatto qualche passo Cozzolino inciampa, Iannelli innesca le fiamme avvicinando un accendino al corpo del rivale. Nel video, la vittima si trasforma in un globo di fuoco. I pm contestano le aggravanti della premeditazione e delle sevizie. I legali di parte civile, Giampaolo Murrighile e Antonio Fois, hanno annunciato la predisposizione di tutte le azioni per ottenere giustizia.

Capace e consapevole

Per la Procura, Davide Iannelli è capace di intendere e di volere ed è anche una persona che non ha esitato a provocare orribili ustioni al rivale, causandone la morte dopo diversi giorni di ricovero in ospedale. Iannelli, invece, insiste per uscire dal carcere. Sostiene che la sua condizione di prostrazione psicologica, dopo la sparizione della compagna, non sia compatibile con la detenzione. Ma, per ora, i magistrati sono di altro avviso.