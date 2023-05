«Non li abbiamo fatti giocare» 

Ranieri entra nello specifico: «La nostra bravura è stata quella di non farli giocare come preferiscono. Avevamo studiato il Perugia, avevamo visto le ultime partite, soprattutto quella di Ferrara dove avrebbero meritato di vincere». La lezione della vigilia è stata messa in pratica sul campo: «Ai ragazzi avevo detto che, prima che con la tecnica, questa partita era da giocare con le motivazioni, il cuore e lo spirito del Perugia. Solo così avremmo potuto far prevalere le nostre qualità. E così è stato».

Ranieri spazza via l'idea che sia stata una passeggiata: «Perché nel calcio non esistono partite facili». E il tecnico parla soprattutto del valore dell'avversario: «Il Perugia è una buona squadra. Avevamo grande rispetto e per questo ai ragazzi ho detto di essere super concentrati. Sapevamo della loro forza, della loro abnegazione, dello spirito di gruppo». Pronti, via e il Cagliari è andato subito in vantaggio: «La rete iniziale ha incanalato la partita nella direzione che volevamo. Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire, ma siamo stati bravi».

Tra i maestri di Claudio Ranieri c'è stato anche il “Barone”, al secolo Niels Liedholm. E tra gli insegnamenti lasciati c'è anche quello di esaltare sempre l'avversario, chiunque esso sia. E Ranieri segue la lezione anche dopo che il suo Cagliari ha maramaldeggiato al “Curi” su un Perugia praticamente mai in partita. «Ma ai ragazzi», ha raccontato il tecnico romano dopo il 5-0 senza storia, «avevo detto che avremmo affrontato una squadra in gran forma e che, per vincere, avremmo dovuto giocare con la loro stessa determinazione». Messaggio recepito e Cagliari devastante.

Nulla è facile

Bene così

Ranieri ringrazia i suoi giocatori: «Fin da quando sono arrivato mi seguono alla lettera. Ma ancora non abbiamo fatto nulla».

Le trappole del mister

Dopo il 5-0, Ranieri lancia una ciambella di salvataggio al collega Castori: «Lo stimo, la sua squadra non molla e non mollerà nulla in queste ultime due giornate. Per questo avevo caricato la squadra, i ragazzi sapevano come fermare il Perugia, dopo aver studiato i punti di forza e come metterli in difficoltà. Li avevo avvisati prima della gara, se non li avessimo affrontati dando il 100% e mettendo in campo il loro stesso spirito, questa partita l'avremmo persa». Un'ipotesi che nessuno, ieri, ha mai pensato potesse realizzarsi. E Ranieri ammette: «Al rientro nella ripresa ho detto che si ricominciava da zero, di fare attenzione. Ma dopo aver segnato subito la quarta rete, dovevamo solo controllare. Alla fine, i cinque gol li accogliamo bene, ma abbiamo dovuto sudare contro una squadra mai doma».

Paura Nandez

In una serata perfetta, Ranieri è preoccupato per l'infortunio di Nandez: «Spero sia solo una contusione. Lui voleva stringere i denti e restare in campo, ma in questi casi meglio non rischiare. Vedremo nei prossimi giorni di cosa si tratta». Il tecnico si gode i gol di Mancosu e Lapadula: «Bellissimo il gol di Marco e poi sappiamo sempre che, nelle giornate-no, abbiamo le reti del nostro bomber. Ma io ora aspetto quelle di Pavoletti, ci mancano i suoi gol».

Ora si guarda avanti: «Pensiamo al Palermo, altra squadra che punta ai playoff e che ha giocatori di valore come Brunori. Dobbiamo prepararla bene, siamo in dirittura finale. Ogni partita è una lotteria, ancora di più lo saranno quelle dei playoff. Siamo il Cagliari, nessuno ci regala nulla. Anzi, gli altri avranno più piacere a batterci. Ma questo noi lo sappiamo già».

