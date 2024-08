«Non l’ho mai perseguitata» 

Ha risposto alle domande del giudice che nei giorni scorsi gli ha applicato il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico ad una dipendente comunale, di oltre vent’anni più giovane, negando di perseguitarla da dieci anni e fornendo le proprie ragioni sulla vicenda. Poi si è riservato di produrre documenti e tabulati telefonici per consentire al pm Marco Cocco, titolare dell’inchiesta, di completare i propri accertamenti. Solo in seguito il suo legale chiederà la revoca o l’attenuazione della misura cautelare che lo obbliga a stare lontano 500 metri dalla donna, impedendogli anche di comunicare con qualsiasi mezzo. È questo, in estrema sintesi, l’esito dell’interrogatorio di garanzia sostenuto ieri dal consigliere comunale Bernardino Deiana, 68 anni, davanti al Gip del Tribunale, Luca Melis.

L’interrogatorio

«Il mio assistito ha dato una spiegazione alternativa ai fatti contestati», si è limitato a chiarire il difensore Luigi Mura, «abbiamo iniziato a fornire gli elementi per chiarire la vicenda». Dopo aver negato qualsiasi condotta di stalking, il consigliere d’opposizione avrebbe anche ribadito che non ci fossero intenzioni minatorie in alcune foto pubblicate su Facebook che mostravano animali cacciati e macellati. Si tratterebbe di immagini inerenti la sua attività di cacciatore ed ex veterinario.

Le accuse di stalking

Dino Deiana, così è conosciuto da tutti a Selargius, è stato indagato per atti persecutori dopo la querela presentata lo scorso 5 giugno dalla dipendente comunale al Commissariato di Quartu. Immediatamente, come prevede la norma sul codice rosso, gli erano state portate via le armi da caccia. La giovane sostiene che, a partire dal 2014, il consigliere abbia intrapreso condotte moleste, dedicandole attenzioni non gradite, pedinandola e rivolgendole complimenti sull’aspetto fisico, oltre a esternazioni d’amore non ricambiate. Attenzioni che sarebbero proseguite anche di recente, tanto da provocarle angoscia e farle chiedere lo smart-working all’amministrazione per non incontrarlo. Così è infine arrivato il provvedimento cautelare del giudice. «Tenuto conto della condotta persecutoria proseguita anche dopo la denuncia», ha ribadito l’avvocata Enrica Anedda Endrich, che assiste la giovane donna, «la conferma delle misure cautelari è necessaria per consentire alla mia assistita la dovuta serenità».

