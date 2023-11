«Mia suocera è l’ultima persona che ho colpito, la ricordo riversa a terra, il sangue, io che tenevo l’ascia in mano. La mia amnesia è cominciata da subito e non ricordo cosa ho fatto. Non rammento di aver aggredito mia moglie e neppure il padre. Non volevo uccidere i miei suoceri, non li vedevo da quattro mesi». Ha cancellato dalla sua mente il momento dell’aggressione con l’ascia, l’arma con cui Fulvio Baule, il 41enne di Ploaghe, uccise il suocero a Porto Torres il 22 febbraio 2022, scagliandosi con ferocia prima sulla ex moglie Ilaria Saladdino e poi sulla suocera, Liliana Mancusa morta dopo un mese di coma.

Buchi neri

Vuoti di memoria e buchi neri nella deposizione dell’imputato che, nell’aula della Corte d’assise di Sassari presieduta dal giudice Massimo Zaniboni, ha risposto alle domande della pm Enrica Angioni, degli avvocati di parte civile, Gabriele Satta, Silvia Ferraris e Gian Mario Solinas, e del suo difensore Nicola Lucchi. «Quella sera arrivai in ritardo sotto casa dei miei suoceri per riportare i bambini da mia moglie. Avevo dimenticato il cellulare e mi sono scusato», prosegue nel suo racconto Baule. «Ilaria mi ha urlato contro, scoppiò la lite, poi quando le ho consegnato i cappottini li ha scaraventati a terra, così mentre li recuperavo ho visto mio suocero venirmi incontro con tono minaccioso. Mi disse: “Pensa a fare il padre”». Fu allora che dal cofano tirò fuori l’ascia. «Volevo soltanto intimidirlo, ma lui mi è saltato addosso». Non ricorda la dinamica dell’aggressione. «Sono scappato dal cortile, ho buttato l’ascia e sono andato a costituirmi. Ai carabinieri ho risposto: «Non so cosa ho fatto, forse un omicidio». E poi aggiunge: «Non l’ho fatto con cattiveria». Ha dichiarato di tenere l’ascia nel cofano dal giorno prima: «Serviva per tagliare la legna in parti piccole». Il padre invece ha precisato che «la legna era già pronta».

Conflitti

L’imputato ha parlato della depressione post partum della moglie, dei rapporti difficili tra le famiglie, incrinatosi dall’agosto del 2021, dal giorno del battesimo. Momenti di tensione confermati dalla sorella, la madre e il padre di Baule, e dai tre suoi amici. Testimoni che hanno raccontato della lite scoppiata durante la festa, tra Ilaria e la suocera Stefanina Pais. «Non voleva farmi salutare i bambini. intervenuto mio consuocero Basilio che voleva aggredire mio marito e mia figlia».

