«Non l’avevamo preparata così» 

Il Verona ha ancora un buon margine sulla zona retrocessione ma l’allenatore Paolo Zanetti non è soddisfatto. «Siamo partiti per fare un altro tipo di prestazione, e fare in modo che fosse un altro tipo di serata, invece è stata una brutta serata e una sconfitta meritata», sottolinea il tecnico veneto, «ci siamo incartati da soli e non abbiamo avuto la forza di riprenderla. Però non ci deve far cancellare quello che abbiamo fatto finora: mettiamola subito da parte». Sabato la sfida con l’Inter: «Dobbiamo compattarci subito e guardare avanti, rientrerà Tengstedt ma non ha tanti minuti nelle gambe, è un giocatore che ci darà una mano. I due ragazzi che stanno giocando al suo posto stanno facendo delle ottime prestazioni, magari non hanno trovato il gol ma l’impegno c’è stato».

RIPRODUZIONE RISERVATA