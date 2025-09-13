«Non lascerò morire l’eredità di Charlie» 

Washington. «I malfattori responsabili dell’assassinio di mio marito non hanno idea di quello che hanno fatto. Non avete idea del fuoco che avete acceso. Le grida di questa vedova risuoneranno in tutto il mondo come un grido di battaglia: se pensavate che la missione di mio marito fosse potente prima, non avete idea di cosa avete appena scatenato»: Erika Kirk, la 36enne vedova dell’influente attivista di destra e stretto alleato di Trump ucciso durante un dibattito in un campus dello Utah, promette di proseguire la missione del marito lanciando un monito agli avversari. «Charlie, ti prometto che non lascerò mai morire la tua eredità», ha detto in lacrime, rompendo il silenzio in un podcast.

La promessa

Poco dopo la morte del consorte 31enne, aveva postato un versetto della Bibbia: «Dio è il nostro rifugio e la nostra forza, un aiuto sempre presente nei momenti difficili». «Ti prometto che renderò Turning Point Usa la cosa più grande che questa nazione abbia mai visto», ha assicurato riferendosi all’organizzazione politica fondata dal marito, diventata un motore di consensi tra i giovani conservatori nei campus universitari americani, finora roccaforti della sinistra. «Uno dei suoi motti era “non arrendersi mai” e non ci arrenderemo mai», ha scandito la donna, già diventata la nuova eroina combattente del movimento Maga. «In un mondo pieno di caos, dubbi e incertezza, la voce di mio marito rimarrà e risuonerà più forte e chiara che mai», ha affermato, sostenendo che Charlie è stato ucciso perché «predicava un messaggio di patriottismo, fede e amore misericordioso di Dio».

Il tour

Erika ha quindi annunciato che il tour programmato dal marito nei campus universitari, “The American Comeback Tour”, continuerà, «anche negli anni a venire». E che l’Americafest, la conferenza annuale di Turning Point Usa, si terrà comunque a Phoenix, in Arizona, a dicembre, e «sarà più grande che mai». Proseguirà pure «il programma radiofonico e podcast di cui era così orgoglioso». Erika Kirk ha poi ringraziato il presidente Donald Trump, nonché il suo vice JD Vance e la moglie Usha, che hanno accompagnato il feretro dell’attivista dallo Utah all’Arizona a bordo dell’Air Force Two. La donna ha pubblicato anche un post su Instagram condividendo video e foto che la ritraggono seduta davanti alla bara del marito, mentre bacia la mano di Charlie che giace in giacca e cravatta. «Tutti voi - ha commentato - non dimenticherete mai mio marito. Me ne assicurerò io». Erika si era sposata nel 2021 con Charlie e avevano due figli. Nata in una famiglia cattolica a Scottsdale, Arizona, dove si è laureata e nel 2012 ha vinto il titolo di Miss Arizona, nel 2019 ha lanciato un suo podcast, diventando una influencer conservatrice. Ora potrebbe diventare il nuovo volto di Turning Point e il nuovo idolo del mondo Maga.

RIPRODUZIONE RISERVATA