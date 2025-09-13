VaiOnline
L’attentato
14 settembre 2025 alle 00:27

«Non lascerò morire l’eredità di Charlie» 

Il tour nelle università continuerà. La 36enne è già un’icona del mondo Maga 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Washington. «I malfattori responsabili dell’assassinio di mio marito non hanno idea di quello che hanno fatto. Non avete idea del fuoco che avete acceso. Le grida di questa vedova risuoneranno in tutto il mondo come un grido di battaglia: se pensavate che la missione di mio marito fosse potente prima, non avete idea di cosa avete appena scatenato»: Erika Kirk, la 36enne vedova dell’influente attivista di destra e stretto alleato di Trump ucciso durante un dibattito in un campus dello Utah, promette di proseguire la missione del marito lanciando un monito agli avversari. «Charlie, ti prometto che non lascerò mai morire la tua eredità», ha detto in lacrime, rompendo il silenzio in un podcast.

La promessa

Poco dopo la morte del consorte 31enne, aveva postato un versetto della Bibbia: «Dio è il nostro rifugio e la nostra forza, un aiuto sempre presente nei momenti difficili». «Ti prometto che renderò Turning Point Usa la cosa più grande che questa nazione abbia mai visto», ha assicurato riferendosi all’organizzazione politica fondata dal marito, diventata un motore di consensi tra i giovani conservatori nei campus universitari americani, finora roccaforti della sinistra. «Uno dei suoi motti era “non arrendersi mai” e non ci arrenderemo mai», ha scandito la donna, già diventata la nuova eroina combattente del movimento Maga. «In un mondo pieno di caos, dubbi e incertezza, la voce di mio marito rimarrà e risuonerà più forte e chiara che mai», ha affermato, sostenendo che Charlie è stato ucciso perché «predicava un messaggio di patriottismo, fede e amore misericordioso di Dio».

Il tour

Erika ha quindi annunciato che il tour programmato dal marito nei campus universitari, “The American Comeback Tour”, continuerà, «anche negli anni a venire». E che l’Americafest, la conferenza annuale di Turning Point Usa, si terrà comunque a Phoenix, in Arizona, a dicembre, e «sarà più grande che mai». Proseguirà pure «il programma radiofonico e podcast di cui era così orgoglioso». Erika Kirk ha poi ringraziato il presidente Donald Trump, nonché il suo vice JD Vance e la moglie Usha, che hanno accompagnato il feretro dell’attivista dallo Utah all’Arizona a bordo dell’Air Force Two. La donna ha pubblicato anche un post su Instagram condividendo video e foto che la ritraggono seduta davanti alla bara del marito, mentre bacia la mano di Charlie che giace in giacca e cravatta. «Tutti voi - ha commentato - non dimenticherete mai mio marito. Me ne assicurerò io». Erika si era sposata nel 2021 con Charlie e avevano due figli. Nata in una famiglia cattolica a Scottsdale, Arizona, dove si è laureata e nel 2012 ha vinto il titolo di Miss Arizona, nel 2019 ha lanciato un suo podcast, diventando una influencer conservatrice. Ora potrebbe diventare il nuovo volto di Turning Point e il nuovo idolo del mondo Maga.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Cagliari, così siamo tutti Felici

Sconfitto il Parma con Mina e il primo gol in Serie A dell’esterno: finisce 2-0 
Il focus

Pale e pannelli solari senza veri limiti: «Assist a chi specula»

Fonti rinnovabili, la rivolta dei sindaci sardi  contro le regole che favoriscono gli impianti 
Al. Car.
Sanità

Tumori, in Sardegna pochi screening: «Così si muore di più»

Cervice, mammella e colon retto: adesioni sotto le medie nazionali 
Cristina Cossu
Regione

M5S, cambia il coordinatore regionale

Per il posto di Ettore Licheri è in pole la collega senatrice Sabrina Licheri 
Roberto Murgia
Intervista

Lega, via al nuovo corso «Saremo il baricentro degli autonomisti sardi»

Il segretario regionale Michele Ennas: nell’Isola una maggioranza fallimentare 
Roberto Murgia
Russi in Gallura

Undici maxi ville restituite a Kantor, re dei fertilizzanti

Il magnate fuori dalla black list Ue Maxiyacht a distanza di sicurezza  
Andrea Busia
Turismo

Un’estate infinita, tutti in spiaggia a prezzi scontati

Gli stabilimenti balneari aperti anche a ottobre con costi ridotti 
Gianni Agus Ivan Murgana
Il personaggio

Billo Vistosu, bomber tra i box del mercato «Qui da quarant’anni»

Nato e cresciuto nel rione Sant’Elia è factotum della struttura comunale 
Andrea Artizzu
Il caso

Meloni: sale l’odio, la sinistra lo giustifica Il Pd: sei incendiaria

Conte: il Governo moderi i toni Piantedosi: aggiorniamo le scorte 