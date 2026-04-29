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La storia.
30 aprile 2026 alle 00:10

«Non lascerò mai i miei pazienti» 

Dopo 39 anni il medico di base Roberto Pisanu da oggi è in pensione 

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L’ultimo paziente è andato via a fine serata. E nel chiudere la porta dell’ambulatorio di via Deledda c’è un po’ di malinconia: qui non ci sarà più il solito viavai, da oggi dottor Roberto Pisanu è in pensione. «Dopo 39 anni da titolare di medicina generale, è tempo di cambiare ma non lascerò i miei pazienti» assicura. Divisa blu, solito sorriso che però non riesce a mascherare del tutto un comprensibile magone.

Gli inizi

Dopo la laurea in Medicina e i primi quattro anni fra guardia medica e sostituzioni, Pisanu ha intrapreso una delle professioni di cui oggi c’è tanto bisogno. «Era il 1987, tutto un altro mondo – ricorda alla soglia dei 72 anni – ho iniziato a Seneghe come medico di base e allora non esisteva il 118. Eravamo noi a dover gestire anche le emergenze come una crisi asmatica o glicemica, un infarto e ancora applicare punti di sutura o fare una flebo». Un medico di base in prima linea degno delle migliori serie tv, solo che era tutto reale. «Se ero in visita domiciliare, a Seneghe mi chiamavano persino con il bando» sorride. Poi l’arrivo nel capoluogo, l’ambulatorio che per generazioni di oristanesi è diventato un punto di riferimento. «Ho curato nonni, padri e madri e figli - sostiene – Alla fine si arriva a conoscere la storia, non solo clinica, dei pazienti». Sempre in trincea anche durante i mesi durissimi della pandemia, quando i contatti erano ridotti al minimo. «Ho sempre seguito i miei 1.500 pazienti che sono arrivati anche a 1.700». Persone con cui inevitabilmente si è instaurato un rapporto di fiducia, testimoniato dalle tantissime richieste di non lasciare l’ambulatorio. «Ho già sforato di un anno e mezzo – ammette – non potevo continuare, ormai è diventato troppo pesante». Tanta burocrazia, le ricette dematerializzate (una delle piccole rivoluzioni arrivate col Covid) alleggeriscono un po’ il carico di lavoro ma ancora non basta. «Io sono stato uno dei primi ad avere la segretaria in ambulatorio ma adesso è sempre più complicato».

Le criticità

È una professione, o una missione, che non consente di staccare. «Trovare sostituti è difficilissimo e talvolta è impossibile concedersi qualche giorno di ferie – osserva Pisanu – Quando sono stato male io, non avevo un sostituto e devo ringraziare alcuni colleghi che hanno seguito i miei pazienti quando ero ricoverato». Una situazione critica, i medici di base sono introvabili: in città nel giro di due mesi 4mila 500 persone saranno senza assistenza. «In realtà i professionisti ci sono ma pochi scelgono la medicina generale per via delle incombenze». E la politica può fare qualcosa? «Assolutamente no – ripete Pisanu che siede anche fra i banchi del Consiglio comunale – se uno non accetta di fare il medico di base, la Asl non può fare nulla». Però c’è chi sceglie l’Ascot ma non l’ambulatorio tradizionale: impegni e compensi diversi. «Un medico di base è in servizio dalle 8 alle 20, non ha sostituti e deve farsi carico di tutto da solo – ricorda - Al momento l’Ascot è l’unica strada per garantire l’assistenza. Poi bisogna puntare sulle case di comunità e prevedere incentivi». Pisanu sa che è una fase delicata e non si tira indietro. «Aspetto un bando dell’Asl per i pensionati per poter fare Ascot». Non è ancora tempo di appendere il camice bianco.

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