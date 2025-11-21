Non investì il sedicenne: tassista assolto 

Assolto, per non aver commesso il fatto. Si è chiuso con il proscioglimento dall’accusa di omicidio colposo il processo nei al tassista cagliaritano Marcellino Ortu, 64 anni, accusato di avere una quota di responsabilità nell’incidente, avvenuto la notte del 25 luglio 2018, costato la vita al 16enne William Corona. Il pm aveva chiesto 8 mesi.

La giudice Stefania Selis ha accolto la richiesta del difensore dell’imputato, Aldo Luchi, che aveva sostenuto come il suo assistito non abbia avuto alcuna responsabilità nella morte del ragazzino. Se è pur vero che il taxi Mercedes era passato col verde, ma andando a 126 chilometri orari (dunque oltre il limite), è anche vero che la Fiat Panda su cui viaggiava il sedicenne era passata bruciando il rosso. L’utilitaria era guidata anche da un minorenne senza patente: dopo un lungo periodo di coma, è stato prosciolto dal competente tribunale per impossibilità di partecipare coscientemente al processo. (fr.pi.)

