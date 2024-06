Non idonei alle armi: «Dieci vigili costretti a restare negli uffici» 

Costretti a stare in ufficio perché non possono scendere in strada con la pistola. Continua a far discutere la questione dei 10 agenti non idonei all’arma che non possono più prestare servizio fuori dal Comando.

A denunciare la questione adesso è anche l’Rsu, rappresentato all’interno del Corpo dall’agente Manuele Ledda.L’amministrazione ha deciso di rinunciare a 10 lavoratori che in questi 23 anni hanno lavorato con ottimi risultati nei servizi esterni», scrive Ledda in una nota, «questo nonostante la grave carenza di personale del Corpo. Avere 10 agenti operativi in meno significa un passo indietro nella sicurezza della città con meno personale nelle strade». Già da tempo «i sindacati avevano chiesto di modificare il regolamento del Corpo vecchio di 30 anni ma l’amministrazione non ha voluto ascoltarli e anche il confronto sull’orario di lavoro si è concluso in maniera unilaterale». Alla fine infatti, «si è deciso di fare il cambio mansione a due lavoratori che ora sono impiegati comunali e di rinchiudere in ufficio altri dieci lavoratori idonei alla mansione che sono sempre usciti in strada e potrebbero continuare a farlo solo perché attualmente non sono idonei all’arma». In nessuna legge «è scritto che gli agenti non idonei all’arma non possono fare servizio esterno sino alle ore 22 e in tutti i Comandi operano in strada persino gli obiettori di coscienza». Una scelta incomprensibile «che ci porta a chiedere l’intervento del Prefetto e del sindaco. I sindacati faranno i loro passi già dai prossimi giorni e ci stiamo anche consultando con i legali per essere tutelati nelle sedi opportune».

