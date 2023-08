«Non ho visto grossi errori» 

La prima volta in Serie A con il Cagliari Tommaso Augello se l’aspettava diversa, almeno dal punto di vista del risultato. Rimasto in panchina a Torino, ieri Ranieri l’ha lanciato dal 1’ ma l’ex Sampdoria non è riuscito a opporsi all’Inter (una delle quattro squadre a cui ha segnato in Serie A). «Speravo che facessimo un po’ meglio nel primo tempo, ma abbiamo perso tanti palloni e loro si sono infilati molto bene», le sue parole sulla partita. «Non è stato facile, l’Inter ha spinto forte. Quando recuperavano palla diventavano pericolosi, noi abbiamo perso tante volte il possesso nella nostra metà campo e da una situazione del genere è arrivato il primo gol. Questo potevamo evitarlo, poi nel secondo tempo Ranieri ci ha resi più solidi e loro hanno avuto meno occasioni. Noi ne abbiamo avuta una nel finale con Azzi, poi il mezzo rigore su Luvumbo. Adesso pensiamo alla prossima». A Bologna, sabato alle 18.30.

L’atmosfera

Fra le tante indicazioni della partita di ieri sera ce n’è una che Augello fa sua: il calore dei 16.412 della Domus. «Devo dire che già contro il Palermo mi era piaciuto molto scendere in campo qui, in casa. Mi sono trovato a mio agio anche stavolta, con lo stadio pieno e un pubblico bellissimo. Mi sembra di essere qua da tanto tempo». Invece è solo la sua seconda presenza in rossoblù, dopo quella in Coppa Italia dello scorso 12 agosto. Arrivato dalla Sampdoria, ora il classe ‘94 vuole mettere la sua esperienza al servizio dei compagni più giovani: «L’anno scorso il Cagliari era abituato a vincere spesso, ma era un altro campionato. Ora bisogna capire e imparare di dover rischiare meno nella nostra metà campo: meglio un pallone lungo anziché uno perso, perché poi squadre come l’Inter ti fanno male. E si è visto». Soprattutto in occasione del primo gol, quello di Dumfries, dove però Augello non incolpa nessuno: «Lo scarico forse non è stato troppo preciso, poi il tiro è passato sotto le gambe di un mio compagno. Forse potevamo essere più attenti, però non ho visto grossi errori individuali».

Inserimento riuscito

Pur essendo arrivato al Cagliari solo a metà luglio, Augello ha già fatto capire di poter essere molto utile per i rossoblù, sia che si giochi con la difesa a tre sia a quattro. E aver ritrovato Ranieri, già suo allenatore alla Sampdoria nel 2019-2020 e 2020-2021, è un vantaggio sia per il suo ambientamento sia per capire quello che gli chiede il tecnico: «Lui è un fuoriclasse della panchina e lo dimostra sempre, ci dà tanta serenità. Abbiamo incontrato una squadra fortissima come l’Inter, a cui facciamo i complimenti, ma dobbiamo andare avanti per la nostra strada e pensare a noi stessi. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, negli spogliatoi a fine partita ci ha detto di archiviare questa e pensare alla prossima». Sabato a Bologna si riproporrà il ballottaggio fra Azzi e Augello, vinto da quest’ultimo ieri e dal brasiliano a Torino, ma col Palermo avevano condiviso la fascia sinistra entrambi nel 4-4-2: avere due giocatori di questo livello da alternare o schierare assieme dà al Cagliari un’opzione in più.

