«Non ho ucciso Melania» 

«Se trovassi un lavoro potrei uscire, ma chi me lo dà un lavoro? Quando sentono il mio nome e cognome, scappano, fanno il deserto». Lo ha detto Salvatore Parolisi, in permesso premio dal carcere di Bollate dove è recluso dopo la condanna a 20 anni per l’omicidio della moglie Melania Rea, in una intervista a Chi l'ha visto?3. «Mi hanno dato 12 ore di permesso dopo 12 anni", ha detto Parolisi spiegando di aver «tradito Melania più volte ma non l'ho uccisa. E con Ludovica era una solo una scappatella».