«Non ho ucciso Liliana,  sto vivendo un dramma da tre anni e mezzo»  

Trieste. Dopo giorni di silenzio stampa in cui al telefono ha risposto a poche persone, ricompare davanti ai giornalisti Sebastiano Visintin, l'unico indagato (per omicidio) per la morte di sua moglie Liliana Resinovich. È la 63enne che si era allontanata da casa il 14 dicembre 2021 e mai più vista fino a quando il suo corpo non fu trovato poco lontano, nel boschetto dell'ex Opp di Trieste, il 5 dicembre successivo.

Visintin si è difeso senza indugi dall'accusa mossagli dalla pm titolare dell'inchiesta, Ilaria Iozzi, che nella richiesta di incidente probatorio per ascoltare Claudio Sterpin, l'amico di Liliana, lo ha indicato come l'uomo che l'ha uccisa. «Non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente, e sono felice di essere qua a Trieste, ho trovato una città meravigliosa. Sono venuto qua nel 1995». Alla domanda se si sente già condannato, ha risposto «no, assolutamente: vivo la giornata, non penso a ieri non penso a domani». E se ci sarà un processo? «Se accadrà, sono a disposizione».

Coerente fino in fondo, Visintin: un’asserzione e subito un assunto di tono opposto: Vivo un dramma da tre anni e mezzo. Però, come dicevo a Liliana, la vita è bella». Chi è il colpevole? «Non voglio parlare di chi è stato, ci sono gli avvocati per questo» e per intervenire sulla «descrizione di quel che è accaduto nel boschetto» la mattina del 14 dicembre, quando Liliana, uscita da casa con alcuni sacchi di rifiuti, ha percorso pochi metri, inquadrata anche da telecamere, e poi è scomparsa.

Le indagini continuano. Dopo che il Gip aveva rifiutato l’iniziale richiesta di archiviare il caso come suicidio, e il cambio in corso del pm, altri coltelli di Sebastiano Visintin sono stati sequestrati. Sono tre, donati oltre due anni fa a un professionista che, appresa la notizia del sequestro di un ingente numero di coltelli e forbici in casa di Visintin, ha scritto alla pm Iozzi per rendere noto quel regalo. Negli uffici della Squadra mobile, gli sono state rivolte domande sul rapporto con Visintin.

RIPRODUZIONE RISERVATA