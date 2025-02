«Non ho ucciso i miei genitori» 

«Non ho ucciso io i miei genitori. Non c’entro nulla. Quando sono arrivato in via Ghibli erano già morti». Ormai da un mese, da quando cioè è finito in custodia cautelare sospettato di duplice omicidio, Claudio Gulisano, 44 anni, ripete costantemente a tutti quelli che incontra in carcere di essere totalmente estraneo alla morte dei coniugi Luigi Gulisano e Marisa Dessì, 79 e 82 anni, trovati senza vita la sera del 5 dicembre scorso nello studio della loro abitazione al Quartiere del Sole.

Il mistero dei bonifici

Per il momento, da quando è finito in cella, formalmente si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere, su consiglio dell’avvocato difensore Luigi Sanna che, nel frattempo, sta studiando gli atti d’indagine messi a disposizione dalla sostituta procuratrice Rossana Allieri. Sul figlio minore della coppia i sospetti si sono trasformati in «gravi indizi», come espressamente motivato dalla giudice Ermengarda Ferrarese che ha concesso la custodia in carcere, quando sono emersi una serie di bonifici sui conti dei genitori, effettuati a suo beneficio quando gli anziani erano forse già morti. A conti fatti, si tratterebbe di circa 20mila euro. Se risultasse vero che, quando è arrivato in via Ghibli, la coppia era già morta, il figlio avrebbe comunque omesso di rivelare negli interrogatori (quando ancora era sentito come persona informata sui fatti) di aver effettuato quelle operazioni.

I gravi indizi

Ma a pesare ci sono anche altri gravi indizi: l’aver negato di essere stato a casa dei genitori la mattina del 5 dicembre (poi sarà lui a dare l’allarme dopo aver detto di averli trovati morti nel tardo pomeriggio), smentito poi da una vicina che l’avrebbe incontrato e salutato. Un messaggio di lavoro inviato dal telefono del padre, sempre quella mattina. E, infine, un buco di quasi un’ora nel funzionamento del suo telefono, ancora tutto da chiarire. Insomma, il quadro indiziario è pesante, ma di prove ancora non se ne sono viste: da qui il lavoro dei Ris sui 68 reperti sequestrati in 5 sopralluoghi effettuati nell’abitazione di Luigi Gulisano e Marisa Dessì, ma anche gli accertamenti irripetibili sul telefono e sui computer del figlio minore.

Esami irripetibili

E sulle indagini tecniche in corso nei laboratori della caserma di San Bartolomeo, dove gli esperti del Reparto investigazioni scientifiche dell’Arma stanno lavorando senza sosta ormai da due settimane, filtrano solo indiscrezioni. Oltre a tablet e cellulari, i carabinieri stanno esaminando i residui di cibo prelevati dalla dispensa (ma anche confezioni di zucchero, sale, una scatola di bicarbonato, aceto, medicinali e altro), così come alcuni vestiti (in particolare delle scarpe di una delle vittime su cui pare siano state trovate delle tracce ematiche). Ovunque i militari starebbero cercano di verificare l’eventuale presenza di Nitrito di Sodio, il conservante per carni e salumi ritenuto la causa della morte dai consulenti Roberto Demontis e Giampiero Cortis, il medico legale e il tossicologo nominati dalla Procura. Stando alle indiscrezioni la tossina sarebbe stata trovata durante l’autopsia nello stomaco delle vittime. Oltre ai Ris sta lavorando a stretto contatto sui reperti anche il tossicologo Domenico Meloni, indicato dalla difesa.

Custodia cautelare

Per reati puniti con la pena massima dell’ergastolo (com’è il duplice omicidio aggravato) la custodia cautelare può durare massimo un anno. La Procura, però, ha chiesto agli investigatori di fare tutto per completare al più presto gli accertamenti: si cerca il veleno, ma soprattutto come sia stato procurato e somministrato. Per ora, però, nessuna domanda ha ottenuto ancora una risposta chiara.

