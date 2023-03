«Non ho ucciso Fabio Serventi» 

«Non ho ucciso io il povero Fabio Serventi. Non avrei mai fatto del male a un ragazzino. Mi dispiace per la famiglia, ma non sto nascondendo nessuno e sono in carcere da tre anni da innocente». Andrea Pinna ha preso la parola davanti alla Corte d’assise d’appello di Cagliari poco prima che lo facesse il suo difensore, l’avvocato Teresa Camoglio. Davanti ai giudici che dovranno decidere se confermare o meno la condanna all’ergastolo inflitta in primo grado, il 36enne di Perdaxius continua a professare la propria innocenza in merito alla scomparsa del compaesano 24enne, avvenuta il 21 marzo 2020.

Ieri mattina, dopo che nella scorsa udienza il procuratore generale Luigi Patronaggio aveva sollecitato la conferma della condanna al carcere a vita, hanno discusso gli avvocati di parte civile Fabrizio Rubiu e Patrizio Rovelli. Il primo ha ricordato tutti gli elementi, comprese le confessioni dell’imputato agli amici, che non concederebbero dubbi sulla responsabilità di Pinna. Il secondo, invece, ha sottolineato i tanti appelli dei genitori per riavere il corpo del figlio, svanito nel nulla tre anni fa.

Di diverso avviso l’arringa della difesa che ha evidenziato come i presunti responsabili della morte del giovane non abbiano ancora un nome. «Quando il povero Fabio Serventi è stato portato via da casa del nonno», sottolinea l’avvocata Camoglio, «ci sono le prove che il mio assistito era ancora in un altro luogo». Già nella sentenza di primo grado i giudici hanno scritto che Pinna avrebbe ucciso in concorso con altri, rimasti ignoti, e su ordine di un mandante che non è stato ancora identificato.

