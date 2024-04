«Non ho studiato, adesso scrivo libri» 

È la fantasia, il motore della vita di Giorgina Cordeddu, settantasettenne di Suelli, che le ha permesso di costruirsi una corazza per superare le difficoltà della vita e realizzare il suo sogno: diventare una scrittrice. Un’infanzia difficile, vissuta nel dopoguerra, quando le possibilità erano poche e il futuro incerto. Ed è stato qui, che è iniziato il percorso creativo della piccola Giorgina, o come la chiamava la mamma, Zezza.

«Per non pensare ai problemi, mi sono rifugiata in un mondo di fantasia – dichiara – Mi sedevo in giardino e cominciavo a scrivere e disegnare sulla terra, ma tutto è cominciato alle elementari, quando ho imparato a scrivere. Ricordo ancora un tema in particolare: “Descrivi cosa vedi dalla tua finestra”, è nato lì, il mio amore per la scrittura».

A causa delle vicissitudini della vita, Zezza non ha potuto portare avanti gli studi ma questo non l’ha fermata e l’ha portata a mettersi in gioco costantemente. «Non aver potuto studiare per me è stato un dolore e per questo ho fatto di tutto per permettere ai miei figli di studiare. Mentre facevano i compiti mi sedevo accanto a loro e pian piano ho ripreso a studiare e ho concluso da adulta le scuole medie. A cinquantacinque anni ho preso la patente, promossa al primo colpo. A me non spaventa nulla, quando cado mi rialzo con entusiasmo, più forte di prima», sorride.

Con questo spirito ha scritto il suo primo libro nel 1988, per ricordare il fratello Tore e per tenere viva la sua memoria. Stampato grazie all’aiuto del marito, è rimasto per anni nel cassetto perché rileggerlo era troppo doloroso. Poi, nel 2005, un concorso del Comune di Suelli. Per l’occasione, Zezza scrive “La donna Suellese. Tra storia e tradizioni popolari”. Non avendo il diploma non viene accettata. Questo non la blocca: fa presentare il libro dalle figlie ma, durante la cerimonia, svela di essere lei la scrittrice. Con grande stupore e ammirazione di tutti, vince il secondo premio.

Da allora non si è più fermata e sono tante le pubblicazioni che ha all’attivo. “Ti racconto una storia”, è il suo ultimo lavoro che racchiude ventiquattro storie, illustrate dai disegni originali dei bambini, e che verrà presentato a Suelli il 27 aprile alle 18, nella Chiesa del Carmine. «Scrivere mi ha aiutato ad andare avanti – conclude – Quando non ci sarò più, qualcuno prenderà in mano i miei libricini e dirà “chissà chi era questa Zezza?”. Rimarrò sempre viva nella mente degli altri grazie ai miei libri e questo mi rende felice».

