«Non ho sparato contro nessuno» 

Un’aggressione, un colpo di pistola, una denuncia. Sono per ora i tre punti fermi, le uniche certezze di un’inchiesta per il resto avvolta dal mistero. Ha preso il via sabato notte quando Gino Piscedda, 38 anni, ex militare dell’Esercito, si è presentato nella caserma dei carabinieri di Capoterra con i segni evidenti di una colluttazione e il fondoschiena sanguinante: «Mi ha sparato Paolo Marras al termine di una lite». Mentre Pischedda veniva accompagnato dal 118 all’ospedale Brotzu (dieci i giorni di prognosi assegnati dagli specialisti), in caserma si è presentato – su consiglio dell’avvocato difensore Antonello Garau – anche Marras, 42 anni, titolare di una carrozzeria: «Gino Pischedda ha bussato a casa mia, ha aggredito mia moglie, l’abbiamo difesa mio cognato ed io, e c’è stata uno scambio di pugni, ne ho anche io i segni».

Il giallo

E il colpo di pistola? Qui sta il giallo. Perché Paolo Marras ha dichiarato di non possedere un’arma, di non aver sparato contro nessuno, men che meno contro Gino Piscedda, si è sottoposto volontariamente all’esame dello stub, sia sulle mani, sia agli occhi, alla ricerca di eventuali tracce di polvere da sparo: negativo.

E i carabinieri, quando l’hanno riaccompagnato a casa, hanno effettuato una accurata perquisizione. Risultato: nessuna pistola.

L’inchiesta

Resta quindi il mistero. E per il momento una denuncia perché Paolo Marras dovrà rispondere dei reati di aggressione e lesioni aggravate.

Nel frattempo i carabinieri continuano a interrogare i testimoni soprattutto per capire il motivo del diverbio. Futili motivi? Chissà. Stando a una prima ricostruzione, Piscedda si è fatto accompagnare a casa di Marras da tre amici che però sono rimasti dentro l’auto. E quando il carrozziere ha aperto la porta della sua abitazione, Piscedda si sarebbe scagliato contro sua moglie. Da qui l’intervento del marito e del cognato, in difesa. E sono volati calci e pugni, da una parte e dall’altra, sino a quando Piscedda non sarebbe stato costretto a battere in ritirata.

L’intera comunità si interroga sull’ennesimo episodio di cronaca. Il sindaco Beniamino Garau aveva chiesto di recente al prefetto di incrementare il numero dei carabinieri nella caserma in una cittadina ad alta tensione. (p. c.)

