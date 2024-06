«Non ho sentito l’impatto con il kayak» 

NAPOLI. Non ha sentito il rumore dell’impatto e quando si è accorto che una persona era in acqua è tornato indietro per soccorrerla: si difende così Guido Furgiuele, il penalista che martedì è stato ascoltato fino a sera dai magistrati che indagano sulla morte della ricercatrice 31enne Cristina Frazzica, morta nel pomeriggio di domenica dopo essere stata investita mentre era in gita in canoa nelle acque di Posillipo. Con lei sul kayak c’era un avvocato suo amico, ancora sotto choc ma praticamente illeso. «Io e i miei sei ospiti non abbiamo avvertito alcun impatto - ha detto all’Ansa Furgiuele - Uno dei miei ospiti ha visto a poppa un ragazzo sbracciarsi e siamo tornati indietro per soccorrerlo». Poi, parlando del superstite: «Ha detto che la ragazza era stata investita da una barca velocissima, ed eravamo convinti che non fosse la mia. Più di soccorrerlo e dare l’allarme non potevamo fare».

