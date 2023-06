«Non ho responsabilità per queste morti» 

«Sei morti in cinque mesi è una tragedia assurda come è assurda una strada a quattro corsie senza una barriera di mezzeria. Siamo finalmente riusciti ad avere una deroga dal Governo per realizzarla, ora la tabella di marcia e serratissima, entro fine anno sarà una realtà».

Mario Mossa che da sei anni guida la Provincia del Sud Sardegna (commissariata da quando i cittadini chiesero in realtà di abolirla con un referendum), sa che tutti gli occhi sono puntati su di lui dopo i terribili incidenti costati la vita a sei persone da febbraio a giovedì pomeriggio.

Ne sente la responsabilità?

«Ne sento il forte dolore ma non la responsabilità. In questi sei anni ho fatto quanto era nelle mie possibilità più di quanto sia stato fatto negli ultimi venti. Anzi, venticinque, sin da quando questa strada è stata progettata e realizzata con misure non adeguate alla necessità di una giusta sicurezza».

Si spieghi meglio

«La Carbonia-Villamassargia ha una carreggiata larga poco più di quindici metri, circa tre tre metri in meno dei diciotto richiesti dalla normativa in materia per la realizzazione di una barriera di mezzeria. In questi anni i pochi fondi a disposizione dell’ente hanno permesso di fare dei lavori per la sistemazione dell’asfalto in alcuni punti, ma sulla mezzeria avevamo le mani legate».

Poi che è successo?

«È successo che dopo la tragica morte di tre giovani nei due terribili incidenti del febbraio scorso, ho bussato di nuovo al Ministero ed è stata convocata una riunione con i rappresentanti di ben 14 enti seduti intorno a un tavolo. Avevamo commissionato all’Università di Cagliari un progetto per la mezzeria da realizzare chiedendo che si derogasse alla normativa. Anche a quel tavolo ho ricordato i tre ragazzi morti che stavamo piangendo e gli altri del passato. Questa volta mi hanno ascoltato».

Questa deroga non si poteva chiedere prima?

«Chi mi ha preceduto, da quando la strada è stata realizzata con le misure che conosciamo, non si è mai preso la responsabilità di farlo. Io l’ho fatto e ho trovato i fondi per i lavori: sto mettendo a correre 5,3 milioni»

È arrivata la deroga, poi altri tre morti.

«La deroga è arrivata il 4 aprile scorso e abbiamo in cassa i soldi per realizzare gli interventi di messa in sicurezza (già iniziati con alcune settimane di ritardo per via del passaggio di mezzi militari ndr ) che culmineranno con la barriera new jersey tra le due corsie. Abbiamo un anno di tempo, termine non prorogabile, per realizzarla. Entro la settimana prossima saranno montati gli impianti per il controllo elettronico della velocità: ci auguriamo che servano per far capire agli automobilisti, che rischiano la loro vita e quella degli altri, che non si può sfrecciare a velocità assurde in questa strada. In tutte le tragedie di quest’anno l’alta velocità ha avuto un ruolo determinante».

Quale sarà il limite?

«Sarà di 80 chilometri orari lungo tutto il percorso. Con la collaborazione della Polizia stradale abbiamo individuato i punti in cui piazzare i cartelli, ci auguriamo che fungano da deterrente fino a quando non ci sarà la barriera. Serve una grande responsabilità da parte di tutti. Stiamo monitorando la tabella di marcia, in autunno inizieremo a realizzare la mezzeria. Intanto si interverrà anche in quella strada di penetrazione agraria da dove arriva l’acqua che si riversa sulla Sp2 in caso di forti piogge, proprio nel punto teatro degli ultimi incidenti».

