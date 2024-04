«Non ho personale, scelgo di dimettermi da sindaca di Goni» 

Goni. «Perché ho deciso di dimettermi? Perché ho i soldi ma non li posso spendere». Emanuela Guggeri, sindaca del centro del Gerrei dal 7 novembre 2020, sventola bandiera bianca. Il problema è sempre lo stesso con il quale devono fare i conti i piccoli Comuni. «Mi sono ritrovata senza personale», spiega.

La situazione

Attualmente, nella pianta organica del Municipio ci sono sei dipendenti. «Ma il vero problema», spiega Guggeri, «è che mancano due figure apicali, un responsabile dell’ufficio finanziario e un collaboratore del responsabile dell’ufficio tecnico». Lacune che bloccano l’attività amministrativa. «La responsabile dell’ufficio finanziario ha vinto un concorso e si è spostata in un paese più vicino al suo. A quel punto, sono subentrata io come responsabile». Nell’ufficio tecnico la figura di riferimento c’è. «Solo che deve smaltire il lavoro arretrato di tutti questi anni. Da solo non può farcela».

La decisione

Frustrante ricevere fondi ma non poterli spendere perché non c’è personale. «Mi sono dimessa il 22 marzo ma, proprio perché avevo assunto il ruolo di responsabile dell’ufficio finanziario, ho ritirato le dimissioni il 10 aprile: c’erano alcune scadenze da onorare». Ma l’idea di lasciare l’incarico è rimasta. Così, sei giorni dopo, Guggeri ha presentato nuovamente le dimissioni. E, questa volta, non c’è più spazio per i ripensamenti. Perché, due giorni più tardi, sono arrivate anche le dimissioni di sei consiglieri di maggioranza. Il Consiglio comunale è così decaduto. In paese è in arrivo il commissario straordinario.

Le ragioni

Impossibile fare diversamente. «Per chiamare la responsabile dell’ufficio finanziario, avevo fatto ricorso alla graduatoria Bim». Perché non fare ricorso allo stesso elenco per trovare il sostituto? «L’ho fatto ma non si è presentato nessuno». Goni non è proprio dietro l’angolo. «Per arrivare in paese, bisogna fare una lunga strada fatta di curve: siamo una sede svantaggiata. Bisogna partire dal presupposto che 1.300 euro per andare a lavorare a Dolianova non sono come i 1.300 euro di chi viene a Goni. Difficile pensare che una persona che vive a Cagliari possa accettare di essere assunto a Goni. È ovvio che chiunque, per quanto possibile, scelga di lavorare nel luogo più facile da raggiungere».

La polemica

Il problema è serio. Anche se Giuseppe Cossu, capo dell’opposizione in Aula, non risparmia critiche all’ormai ex sindaca. «Se il paese non cresce», sostiene, «la responsabilità è soltanto sua. Visto che un assessore era anche ingegnere, perché non ha affidato a lui la responsabilità dell’ufficio tecnico?». Ma la vera lacuna da colmare è quella dell’ufficio finanziario. «La sindaca avrebbe potuto fare quello è stato fatto in altri Comuni: avrebbe, cioè, potuto indire un concorso per individuare questa figura».

La pianta organica

«Perché ho rinunciato al concorso? Perché i concorsi costano», replica Guggeri. Che, a proposito di personale, rivendica due importanti interventi. «Ho stabilizzato il responsabile dell’ufficio anagrafe e l’agente di polizia locale». In questo momento, i dipendenti del Municipio sono sei. «Ma, per poter lavorare bene, ne servirebbero almeno altri due». E allora, visto che i sostituti non arrivano, Guggeri si arrende. «Torno al mio negozio anche perché, facendo la sindaca, ci ho soltanto perso».

