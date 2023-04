«Non ho mai terrorizzato i bimbi» 

Quando esce si sente osservata. Del resto sa che di lei si parla in tutta Italia. Cerca però di vivere le sue giornate in tranquillità, aspettando di rientrare a scuola, il prossimo 16 aprile. Non prima: non può. Marisa Francescangeli, 58 anni, originaria di Nuoro, residente a Nurachi, la maestra sospesa dal suo posto di lavoro per venti giorni dopo aver recitato, lo scorso 22 dicembre, alcune preghiere assieme ai bambini di una terza elementare, continua a ribadire di non aver fatto nulla di male. Ma si difende anche dalle accuse che qualcuno avanza sui social e nelle chat dei genitori.

L’olio sulla fronte

Qualcuno nelle ultime ora ha accusato l’insegnante di non aver solo costretto gli alunni a recitare un’Ave Maria e un Padre Nostro e a realizzare un piccolo rosario come regalo per Natale, ma anche di aver messo sulla fronte dei bambini olio da lei ritenuto benedetto. Lei però, che a San Vero Milis insegna storia e geografia, spiega la sua versione dei fatti: «Sempre quel famoso giorno - racconta Marisa Francescangeli - ho fatto vedere ai bambini l’olio che avevo preso durante il mio viaggio al santuario di Medjugorje. Molti erano incuriositi, è normale. Hanno voluto anche toccarlo con le loro mani. Poi però evidentemente c’è chi ha costruito una storia enorme per mettermi in cattiva luce. Continuo a ribadire che non ho terrorizzato nessuno - va avanti la maestra - Io professo la mia religione, sono cristiana. Per me tutto questo è normalità, del resto ancora nelle classi c’è il crocefisso. Un motivo ci sarà. È giusto ricordare però che quando ho incontrato le tre mamme che si sono lamentate dell’accaduto con il nostro dirigente ho immediatamente chiesto scusa. Poi però sono stata sospesa ugualmente. Con anche la riduzione dello stipendio. Un’umiliazione».

Le accuse

E chissà se Francesco Feliziani, direttore dell'Ufficio scolastico regionale, si riferiva a questo fatto quando ha dichiarato che la docente in servizio a San Vero Milis è stata sospesa non solo per le preghiere recitate in classe ma anche per altre vicende. Sottolineando inoltre che il provvedimento preso dall’Ufficio scolastico provinciale di Oristano, diretto da Elisa Serra, dopo che il dirigente dell’istituto scolastico Alessandro Cortese ha sollecitato l’intervento, è più che giusto. Intanto, dalla scuola bocche cucite. Ieri il telefono della segreteria squillava a vuoto. Dai corridoi però qualcuno fa sapere che il dirigente manca dal suo ufficio dal giorno in cui la maestra è stata sospesa. Preferiscono non rilasciare dichiarazioni nemmeno le mamme che nei mesi scorsi si sono lamentate del comportamento della maestra. Hanno deciso però, dopo che la vicenda è diventata di dominio pubblico, di uscire dalle varie chat dei genitori.