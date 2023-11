«Non ho avuto il coraggio di uccidermi» 

Lipsia. «Ho ammazzato la mia fidanzata. Ho pensato più volte di farla finita, ma non ho avuto coraggio». Agli agenti che sabato sera lo hanno fermato sull'autostrada vicino a Lipsia, Filippo Turetta ha confessato, in inglese, di aver ucciso Giulia Cecchettin. Parole che dovrà ripetere agli inquirenti italiani appena sarà consegnato, fra un paio di giorni. La conferma è venuta dalla Procuratrice: «La consegna è stata autorizzata dalla Procura Generale di Naumburg». Potrebbe essere dunque venerdì. L'operazione è in capo al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip), che si sta coordinando con l'omologo organismo tedesco. Gli uomini del Servizio interforze andranno in Germania per prendere in consegna il giovane, che sarà riportato con un volo diretto a Fiumicino. Una volta a Roma gli verrà notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere e poi sarà trasferito a Venezia per l'interrogatorio di garanzia.

Della velocità nella decisione si è detto lieto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha ringraziato «la giustizia tedesca per i tempi rapidi con i quali ha operato, la nostra Ambasciata e le forze dell'ordine che stanno lavorando ininterrottamente per questo obiettivo». Verrà quindi il tempo, per la magistratura veneziana, di sentire di persona il 22enne che ha picchiato, accoltellato e abbandonato Giulia, per fuggire fino in Germania. Nelle dichiarazioni rese agli investigatori tedeschi, avrebbe detto di aver cercato «più volte di farla finita» nel corso della fuga con la sua Punto nera, puntandosi il coltello alla gola, ma di non avere mai trovato il coraggio di farlo. Poi un passaggio importante nei verbali: «Ho ammazzato la mia fidanzata», una frase che ha il valore di una prima confessione ma che conferma, anche, come Filippo non accettasse la fine della storia con Giulia, tanto da chiamarla ancora, appunto, la “mia fidanzata”.

Quando è stato arrestato Turetta aveva anche evidenti macchie di sangue sui vestiti e sulle scarpe, e diverse ferite alle mani e alle caviglie. Tracce di sangue sono state trovate anche nella vetturadove c’erano guanti, una scheda prepagata, soldi in contanti e un coltello da cucina, con una lama di dodici centimetri che probabilmente è l'arma del delitto. Il difensore, Emanuele Compagno, non ha escluso di chiedere per una perizia psichiatrica. Intanto c'è una data per l'autopsia, il primo dicembre a Padova.

E spunta un drammatico messaggio vocale di Giulia Cecchettin a un’amica, tra smesso da Chi l’ha visto?: «Vorrei sparire, non avere più contatti con lui ma lui mi dice che è super depresso, non mangia, passa le sue giornate a guardare il soffitto, pensa solo ad ammazzarsi. L’unica luce sono le uscite con me e i miei messaggi. Io comincio a non sopportarlo più. Mi sento in colpa, ho paura che possa farsi male».

