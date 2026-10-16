«Non ho aggredito nessuno. Non c’è stata nessuna minaccia e nessuno mi ha accompagnato fuori dall’ufficio. Chiesi il contraddittorio perché dopo anni in cui la mia valutazione delle performance è stata sempre a 100 quell’anno era scesa a 62. Putzolu mi spiegò che ero sempre assente, ma lo ero per il mio incarico di sindacalista. Nonostante questo raggiunsi sempre tutti i risultati richiesti, tant’è vero che la commissione a cui mi rivolsi, dopo, mi restituì il mio punteggio». Le parole sono quelle di Mauro Pintore (difeso da Gian Cristian Melis), infermiere e sindacalista del NurSind, accusato di violenza a pubblico ufficiale nei confronti dell’allora responsabile del servizio Igiene della Asl 3, Francescangelo Putzolu, che ieri si è difeso davanti al giudice, Giuseppe Carta, del Tribunale di Nuoro. Per Pintore quella valutazione era un atto ricorsivo per il suo operato da sindacalista. «Putzolu promosse anche tre procedimenti disciplinari, tutti archiviati». Un altro dipendente Asl, Piero Efisio Demurtas, che quel giorno era fuori nell’andito ha confermato: «Non sentii nessun urlo».

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