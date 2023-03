«Non ho accoltellato io Fabio Piu» 

Processo congelato per una presunta anticipazione del giudizio (tutta da dimostrare) e caso Di Genova che finisce in Corte d’Appello ancora prima della sentenza. Ieri il giudice chiamato a decidere sull’accoltellamento del sassarese Fabio Piu (14 agosto 2022, spiaggia di Marinella, a Olbia) è stato ricusato dalle difese. I legali di Elia Di Genova (trapper, 27 anni, meglio noto come Elia 17 Baby), i penalisti Pietro e Gian Maria Nicotera, hanno presentato un istanza di ricusazione del gup Marco Contu, sostenendo che il magistrato non può più occuparsi del tentato omicidio di Marinella.

La ricusazione

La ragione sta nel passo di un atto firmato da Contu e riferito a Di Genova: “«Nonostante già condannato per altro reato, non ha esitato a commetterne un altro per motivazioni del tutto futili, circostanze denotanti, nello stesso, una totale mancanza di capacità di autocontrollo e di autodeterminazione”. È una argomentazione usata dal giudice per negare la revoca della custodia cautelare in carcere. Ma la difesa lo legge come una anticipazione della decisione e considerano la valutazione un giudizio su Di Genova prima della sentenza dell’abbreviato. Ora la palla passa alla Corte d’Appello di Sassari che dovrebbe decidere sull’istanza nei prossimi giorni.

«Sono innocente»

Nel frattempo il cantante romano continua a dirsi innocente, anche ieri, parlando con i suoi legali in videoconferenza, ha detto: «Non ho accoltellato Fabio Piu, non c’entro niente con questa storia. Io non sono la persona che ha colpito Piu». Secondo i difensori del cantante, le indagini devono essere fatte ex novo, chiamando in causa delle persone presenti nella spiaggia di Marinella, la sera del 14 agosto 2022, quando Piu venne accoltellato alla schiena con un pugnale di tipo militare. La lama ha lesionato la colonna vertebrale della vittima, lesionando il midollo. Ma i difensori del cantante romano dicono che altri erano vicino a Piu e sono le stesse persone che accusano Di Genova, peraltro si tratterebbe di amici del cantante.