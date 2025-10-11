VaiOnline
La difesa.
12 ottobre 2025 alle 00:29

«Non ha minacciato con la pistola il datore di lavoro» 

Ha collaborato subito «consegnando spontaneamente la pistola ai carabinieri dopo la convocazione in caserma» e non avrebbe «puntato l’arma contro il datore di lavoro», durante la discussione. Mentre Pacheco Correira Silva Henrique Jao, 44enne originario del Portogallo, è ancora in carcere con le pesanti accuse di minacce aggravate e detenzione e porto di arma clandestina in attesa dell’udienza di convalida fissata per domani mattina davanti alla giudice Giulia Tronci, emergono nuovi elementi su quanto accaduto in un cantiere edile.

L’uomo, difeso dall’avvocato Giorgio Canetto, potrebbe fornire dunque la sua versione nell’interrogatorio. Il 44enne, come emerge dalle carte, è stato convocato nella caserma dei carabinieri di Quartu dopo la denuncia presentata da un 72enne. Nella sue querela, il titolare di un’impresa, ha evidenziato di aver avuto una discussione con un dipendente all’interno di un cantiere edile e di aver subito delle minacce di morte. «Non gli ha puntato l’arma contro perché non l’aveva con sé», evidenzia il legale che difende Correira Silva. Ci sarebbero anche dei testimoni pronti a sostenere questa versione.

Inoltre una volta davanti ai carabinieri quartesi, impegnati nelle indagini insieme ai colleghi della stazione di Pirri, li ha poi accompagnati nella sua auto per consegnare l’arma, una pistola calibro 6.35, sei proiettili e il caricatore vuoto. Poi il trasferimento in carcere. Durante l’udienza di domani, la difesa potrebbe chiedere l’attenuazione della misura. (m. v.)

